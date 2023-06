Le penalty de Luka Modric complète la victoire palpitante 4-2 de la Croatie contre les Pays-Bas en Ligue des Nations

Le milieu de terrain vétéran Luka Modric a marqué un penalty en prolongation pour sceller une victoire palpitante 4-2 pour la Croatie sur les Pays-Bas et une place en finale de la Ligue des Nations.

Des milliers de fans extatiques de Croatie vêtus de rouge et de blanc ont scandé « Luka! Luka! Luka! » après que le joueur de 37 ans ait complété le score depuis le point de penalty à la 116e minute mercredi.

« Nous n’arrivions pas à croire le nombre de supporters croates présents dans le stade. C’était vraiment phénoménal », a déclaré Modric par l’intermédiaire d’un interprète. « Ils nous apportent un grand soutien et c’est quelque chose qui nous motive et nous fait avancer. »

C’était la 165e apparition de Modric pour son pays. Il a déclaré qu’après avoir mené la Croatie à la victoire contre le Maroc lors du match pour la troisième place à la Coupe du monde au Qatar, il voulait « continuer jusqu’à au moins la Ligue des Nations et après nous verrons ».

L’entraîneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, a déclaré que Modric était « en un mot : fantastique ».

« Parfois, il y a un joueur pour l’adversaire qui est si décisif et si bon que je peux – c’est difficile à dire – apprécier de regarder », a déclaré Koeman.

Luka Modric marque un penalty CLUCTH pour la Croatie pour assurer sa victoire contre les Pays-Bas dans le temps supplémentaire

La Croatie a terminé deuxième de la Coupe du monde 2018 en Russie et troisième l’an dernier au Qatar.

Le remplaçant Bruno Petković a également marqué en prolongation avec un tir juste à l’extérieur de la surface de réparation qui a volé bas dans le coin, juste hors de portée de Justin Bijlow alors que la résistance néerlandaise s’effondrait finalement.

Un autre remplaçant, l’attaquant néerlandais Noa Lang, avait forcé le match en prolongation avec un égaliseur de volée six minutes après le temps d’arrêt.

Noa Lang des Pays-Bas égalise le score dans les arrêts de jeu contre la Croatie

Plus tôt dans le match palpitant, un penalty à la 55e minute d’Andrej Kramarić – accordé pour une faute sur Modric – et un tir de Mario Pašalić à la 73e minute ont annulé le premier match de Donyell Malen à la 34e minute pour garder la Croatie et Modric dans la chasse pour leur premier grand titre international.

Cela a mis fin à la dernière tentative des Pays-Bas d’ajouter un autre trophée international au Championnat d’Europe que le pays a remporté en 1988. Les Pays-Bas ont terminé deuxièmes à trois Coupes du monde – en 1974, 1978 et 2010.

Lang n’a marqué que son deuxième but international après être entré en jeu à la 85e minute. Mais il a gâché une grande chance dans la seconde moitié de la prolongation lorsqu’il a tiré dans le filet latéral avec le gardien croate Dominik Livaković hors de position.

Modric a tiré dans le but à la 24e minute, mais l’arbitre István Kovács avait déjà arrêté le jeu à cause du coup de tête de Pašalić qui a terrassé Nathan Ake.

L’Espagne affrontera l’Italie dans l’autre demi-finale à Enschede, dans l’est des Pays-Bas, jeudi. La finale et les troisièmes-quatrièmes des éliminatoires de la troisième édition de la Ligue des Nations auront lieu dimanche.

Les Pays-Bas ont perdu 1-0 contre le Portugal lors de la première finale de la Ligue des Nations biennale lors du premier passage de Koeman en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale. Deux ans plus tard, en 2021, Karim Benzema et Kylian Mbappe ont marqué alors que la France battait l’Espagne 2-1 pour remporter le titre.

Reportage de l’Associated Press.

