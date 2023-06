Le penalty de Kylian Mbappe offre à la France une victoire en qualification pour l’Euro 2024 contre la Grèce

Un penalty de Kylian Mbappe a donné à la France une victoire 1-0 sur la Grèce à 10 lundi, ce qui a maintenu son record parfait en qualifications pour l’Euro 2024.

La superstar du Paris Saint-Germain, et capitaine de la France, a vu son coup de pied initial arrêté au début de la seconde période mais a été autorisé à une deuxième tentative en raison de l’empiètement dans la surface par un défenseur grec.

Il n’a commis aucune erreur la deuxième fois et la France aurait pu gagner avec une plus grande marge après l’expulsion du défenseur grec Konstantinos Mavropanos pour avoir jeté Randal Kolo Muani au sol, lui refusant une opportunité de but claire.

La victoire de la France fait suite à sa défaite 3-0 contre les vairons de Gibraltar vendredi dernier et les place en tête du groupe B de qualification avec 12 points en quatre matchs.

Ils n’ont pour l’instant encaissé aucun but et comptent six points d’avance sur la Grèce, bien qu’ils aient disputé un match de plus.

Après avoir déjà ouvert leur campagne avec des victoires contre les Pays-Bas et la République d’Irlande en mars, les finalistes de la Coupe du monde de l’an dernier semblent certains de se qualifier pour la finale de l’année prochaine en Allemagne.

Leur prochain match est contre l’Irlande au Parc des Princes en septembre, date à laquelle il sera clair où Mbappe jouera son football de club la saison prochaine.

Le joueur de 24 ans, qui a pris la tête des Bleus lorsque Hugo Lloris a quitté le football international après la Coupe du monde, a confirmé la semaine dernière qu’il ne prolongerait pas son contrat au PSG, qui expire l’année prochaine.

Cela a soulevé la perspective que le club soutenu par le Qatar vende l’attaquant dans cette fenêtre de transfert, même s’il a déclaré qu’il avait l’intention de rester avec les champions de France la saison prochaine.

Mbappe a mis de côté les discussions sur son avenir pour marquer un penalty contre Gibraltar et il a été le vainqueur du match ici dans ce qui n’était pas un affichage français vintage.

– La tête ensanglantée de Griezmann –

Il avait été frustré en première mi-temps devant une foule à guichets fermés au Stade de France alors que l’arbitre espagnol Mateu Lahoz avait rejeté ses appels pour un penalty lorsqu’il avait été victime d’un défi de George Baldock.

Kolo Muani et Jules Kounde se sont tous deux rapprochés des hôtes en première mi-temps, ce dernier voyant son tir arrêté par le gardien Odysseas Vlachodimos juste avant la pause.

La France a eu la chance de passer devant lorsque Mavropanos a attrapé Antoine Griezmann à la tête avec une botte haute quatre minutes après la reprise.

Un coup de pied a été accordé et le stoppeur du VfB Stuttgart, Mavropanos, a été averti, Griezmann ayant besoin de bander sa tête ensanglantée.

Vlachodimos a bien fait de sauver le penalty de Mbappe la première fois mais il n’a pas pu répéter son héroïsme lorsqu’une reprise a été ordonnée, malgré une plongée dans le bon sens.

C’était le 13e but de Mbappe en 13 matchs pour la France cette saison, pour aller avec 41 dans toutes les compétitions pour le PSG.

Il compte désormais 40 buts en 70 matchs pour son pays et n’a besoin que d’un seul but de plus pour égaler le total de Michel Platini sous le maillot de la France.

La Grèce, championne d’Europe 2004, a connu une sorte de renaissance sous la direction de son entraîneur uruguayen Gustavo Poyet, mais ses chances de remporter quoi que ce soit de ce match se sont évanouies lorsque Mavropanos a été expulsé à la 69e minute.

Kolo Muani a été envoyé au but par une passe de Kingsley Coman pour être emporté par Mavropanos. Déjà sur carton jaune, le défenseur a cette fois vu un direct rouge.

Cependant, la France n’a pas pu ajouter à son avance avec l’homme supplémentaire, le remplaçant Ousmane Dembele étant tout simplement incapable de se placer au bout du centre bas de Mbappe à la fin d’une échappée.

