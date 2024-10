Le Pen et son parti sont jugés pour détournement de fonds européens

PARIS (AP) — La dirigeante d’extrême droite française Marine Le Pen a nié avoir violé les règles alors qu’elle, son parti du Rassemblement national et deux douzaines d’autres ont été jugés lundi, accusés de détournement de fonds du Parlement européen, dans une affaire qui pourrait potentiellement faire dérailler. ses ambitions politiques.

En arrivant au tribunal de Paris, Le Pen a déclaré que « nous n’avons violé aucune règle politique et réglementaire du Parlement européen » et s’est engagée à présenter « des arguments extrêmement sérieux et extrêmement solides » lors du procès.

Le procès, qui durera neuf semaines, sera étroitement surveillé par les rivaux politiques de Le Pen, car elle est une candidate sérieuse dans la course à la succession d’Emmanuel Macron lors de la prochaine élection présidentielle de 2027.

Cela survient alors qu’un nouveau gouvernement dominé par les centristes et les conservateurs vient d’entrer en fonction à la suite des élections législatives de juin-juillet. Certains observateurs s’attendent à ce que le procès empêche les députés du Rassemblement national, y compris Le Pen elle-même, de jouer pleinement leur rôle d’opposition au Parlement, car ils seraient occupés à se concentrer sur la défense du parti.

Depuis qu’elle a quitté son poste de chef du parti il ​​y a trois ans, Le Pen a cherché à se positionner comme une candidate dominante, capable de séduire un électorat plus large. Ses efforts ont porté leurs fruits, le parti ayant enregistré des gains significatifs lors des récentes élections aux niveaux européen et national. Mais un verdict de culpabilité pourrait sérieusement compromettre sa tentative de conquérir l’Elysée.

Le Rassemblement national et 27 de ses hauts responsables sont accusés d’avoir utilisé l’argent destiné aux assistants parlementaires de l’UE pour rémunérer du personnel qui effectuait du travail politique pour le parti entre 2004 et 2016, en violation des réglementations du bloc des 27 nations. Le Rassemblement National s’appelait à l’époque Front National.

Le Pen, dont le parti a assoupli sa position anti-UE ces dernières années, nie tout acte répréhensible et affirme que l’affaire est politique.

« Les assistants parlementaires ne travaillent pas pour le Parlement. Ce sont des assistants politiques des élus, politiques par définition », a-t-elle soutenu pour sa défense. « Vous me demandez si je peux définir les tâches que j’ai assignées à mes assistants ; cela dépend des compétences de chacun. Certains ont écrit des discours pour moi et d’autres se sont occupés de la logistique et de la coordination.

Les législateurs européens se réunissent pour voter au Parlement européen, à Strasbourg, dans l’est de la France, le 6 juillet 2022. (Jean-François Badias/AP)

S’ils sont reconnus coupables, Le Pen et ses coaccusés risquent chacun jusqu’à 10 ans de prison et des amendes pouvant atteindre 1 million d’euros (1,1 million de dollars). Des sanctions supplémentaires, telles que la perte des droits civiques ou l’inéligibilité à se présenter aux élections, pourraient également être imposées, un scénario qui pourrait entraver, voire détruire, l’objectif de Le Pen d’organiser une autre candidature présidentielle après la fin du mandat de Macron. Le Pen était deuxième derrière Macron aux élections présidentielles de 2017 et 2022.

Elle a été présidente du parti de 2011 à 2021 et dirige aujourd’hui le groupe des députés RN à l’Assemblée nationale française.

Malgré son refus, son parti a déjà remboursé 1 million d’euros au Parlement européen, a déclaré l’avocat du Parlement, Patrick Maisonneuve. Sur ce montant, 330 000 euros étaient directement liés au prétendu détournement de fonds de Marine Le Pen.

Une polémique de longue date

Les poursuites judiciaires font suite à une alerte lancée en 2015 par Martin Schulz, alors président du Parlement européen, aux autorités françaises concernant une possible utilisation frauduleuse de fonds européens par des membres du Front national.

Schulz a également porté l’affaire devant l’Office européen de lutte antifraude, qui a lancé une enquête distincte sur la question.

Les soupçons du Parlement européen se sont encore accrus lorsqu’un organigramme de 2015 a montré que 16 législateurs européens et 20 assistants parlementaires occupaient des postes officiels au sein du parti – des rôles sans rapport avec leurs fonctions supposées en tant que personnel parlementaire de l’UE.

Une enquête ultérieure a révélé que certains assistants étaient liés contractuellement à des députés européens différents de ceux pour lesquels ils travaillaient réellement, suggérant un stratagème visant à détourner des fonds européens pour rémunérer les employés du parti en France.

La leader française d’extrême droite Marine Le Pen, au centre, est flanquée de policiers alors qu’elle arrive au palais de justice de Paris, le 30 septembre 2024. (Louise Delmotte/AP)

Alexandre Varault, porte-parole du Rassemblement national élu au Parlement européen en juin, a déclaré à l’Associated Press que Le Pen serait présent au premier jour du procès, ajoutant qu’il espérait l’acquittement de tous les accusés.

Détournement de fonds publics

Les juges d’instruction ont conclu que Le Pen, en tant que chef du parti, avait orchestré l’allocation des budgets d’assistance parlementaire et avait ordonné aux députés européens d’embaucher des personnes occupant des postes au sein du parti. Ces individus étaient présentés comme des assistants parlementaires de l’UE, mais en réalité, ils travailleraient pour le Rassemblement national à divers titres.

L’équipe juridique du Parlement européen réclame 2,7 millions d’euros (3 millions de dollars) de réparation pour préjudice financier et réputationnel. Ce chiffre correspond aux 3,7 millions d’euros (4,1 millions de dollars) qui auraient été fraudés grâce à ce stratagème, moins le million d’euros déjà remboursé.

Lors des élections européennes de 2014, le Front national a remporté un nombre record de 24 sièges de députés européens, terminant premier avec 24,8 pour cent des voix, devant le centre-droit et les socialistes. Cette poussée s’est traduite par une manne financière substantielle pour le parti, qui était alors confronté à de graves problèmes financiers.

Un audit des comptes du parti entre 2013 et 2016 a révélé qu’il enregistrait un déficit de 9,1 millions d’euros fin 2016. Pourtant, le parti disposait encore d’un solde de trésorerie de 1,7 million d’euros et avait prêté 1 million d’euros au parti de Le Pen en 2017. campagne présidentielle, tout en détenant 87 000 euros de prêts à la Cotelec, son association de financement.

A l’époque, le parti était également endetté auprès d’une banque russe pour 9,4 millions d’euros, un emprunt contracté en 2014 pour 6 millions d’euros.

Pratique systémique suspectée

L’enquête a révélé de nombreuses irrégularités impliquant des membres éminents du parti.

L’ancien chef du parti d’extrême droite du Front national, Jean-Marie Le Pen, à Paris, le 1er mai 2017. (Thibault Camus/AP)

Thierry Légier, le garde du corps de longue date du père de Le Pen, Jean-Marie, figurait sur la liste comme son assistant parlementaire. Cependant, son curriculum vitae ne faisait pas référence à ce rôle et il n’en faisait aucune mention dans son autobiographie de 2012. Légier a admis au cours de l’enquête qu’il n’avait pas été interviewé et qu’il avait signé son contrat de travail sans bien comprendre son rôle officiel.

Jean-Marie Le Pen, qui a dirigé le Front national de 1972 à 2011, ne comparaîtra pas devant le tribunal aux côtés de ses anciens collègues pour des raisons de santé. Aujourd’hui âgé de 96 ans, il a été jugé inapte à témoigner par un tribunal en juin. Il a 11 condamnations antérieures, notamment pour violences contre un agent public et discours de haine.

Il a nié avoir commis des actes répréhensibles durant son mandat à la tête du parti, affirmant que le « pool » d’assistants était de notoriété publique. «Je n’ai pas choisi quels assistants m’étaient assignés. C’est ce qu’ont décidé Marine Le Pen et d’autres. Je n’ai signé que les contrats », a-t-il déclaré.