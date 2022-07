Les mesures punitives de l’UE “ont davantage sanctionné les Français qu’elles n’ont sanctionné la Russie”, a-t-elle déclaré aux médias français

Marine Le Pen, la dirigeante du parti de droite Rassemblement national français, a rejeté les sanctions de l’UE contre la Russie comme “complètement inefficace”

S’adressant à la chaîne de télévision française BMF TV dimanche, Le Pen a déclaré que le « les sanctions avaient enrichi la Russie ; ils ont sanctionné les Français plus qu’ils n’avaient sanctionné la Russie.. Le chef de l’opposition de droite a également ajouté qu’en raison des sanctions occidentales, la France avait été contrainte d’acheter du pétrole à l’Inde, un pays qui dépend lui-même des exportations de pétrole de la Russie.

Ses commentaires interviennent alors que l’UE prévoit d’éliminer progressivement le gaz russe d’ici 2030 en réponse à l’offensive militaire de Moscou en Ukraine. Début juin, le bloc a adopté un nouveau train de sanctions comprenant un embargo partiel sur les importations de pétrole russe.

Dans le même temps, selon un récent rapport de Bloomberg, bien que l’économie russe ait été durement touchée par les vastes sanctions occidentales, elle s’est avérée plus résistante que prévu, la flambée des expéditions de pétrole ayant atténué l’impact des mesures punitives.















L’UE a imposé une série de nouvelles sanctions après que la Russie a attaqué l’Ukraine fin février, à la suite de l’échec de la nation à mettre en œuvre les termes des accords de Minsk, signés pour la première fois en 2014, et de la reconnaissance éventuelle par Moscou des républiques du Donbass de Donetsk et de Lougansk. Les protocoles négociés par l’Allemagne et la France ont été conçus pour donner aux régions séparatistes un statut spécial au sein de l’État ukrainien.

Le Kremlin a depuis exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais le bloc militaire de l’OTAN dirigé par les États-Unis. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée et a démenti les allégations selon lesquelles il prévoyait de reprendre les deux républiques par la force.