Le Pen accuse Macron de “mentir”

Les problèmes économiques de la France ont commencé il y a longtemps et ne doivent pas être imputés au conflit russo-ukrainien, affirme l’homme politique

Marine Le Pen, chef du groupe parlementaire de droite Rassemblement national, a accusé le président français Emmanuel Macron de “mensonge” sur les causes des problèmes économiques persistants dans le pays. Auparavant, Macron avait mis en garde contre l’imminence “fin de l’abondance” et lesdits sacrifices doivent être faits.

« La crise économique qui a frappé la France ne date pas de cet été. Il ne date pas de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron a menti en cachant la vérité aux Français et voilà qu’il annonce l’austérité. De nombreuses mesures doivent être prises pour protéger les Français », Le Pen a écrit sur Twitter.

Ses propos font suite à un avertissement du président Macron, lancé mercredi lors du premier conseil des ministres depuis la pause estivale, selon lequel le pays se dirigeait vers une crise structurelle majeure.

« Certains pourraient voir notre destin comme étant de gérer en permanence des crises ou des urgences. Je crois que nous vivons un point de basculement ou un grand bouleversement. Premièrement, parce que nous vivons… ce qui pourrait ressembler à la fin de l’abondance », dit-il, avertissant que le “point de basculement que nous traversons qui peut conduire nos concitoyens à ressentir beaucoup d’anxiété.”

Parmi les défis auxquels le pays est confronté, Macron a énuméré la sécheresse sans précédent en Europe, ainsi que le conflit entre la Russie et l’Ukraine. La France et ses citoyens doivent être prêts à faire “sacrifices” pour surmonter de tels défis, a-t-il dit.

“Notre système basé sur la liberté dans laquelle nous nous sommes habitués à vivre, alors que nous devons parfois la défendre, cela peut impliquer des sacrifices”, Macron a ajouté, alors qu’il appelait ses ministres à être “sérieuse” et “crédible,” et éviter “démagogie” lequel est “florissant dans toutes les démocraties dans un monde complexe et effrayant.”