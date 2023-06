Le pèlerinage du Hajj commence en Arabie saoudite, avec 2 millions de personnes attendues après la levée des mesures COVID

MINA, Arabie saoudite (AP) – Quelque 2 millions de pèlerins musulmans ont officiellement commencé le pèlerinage annuel du Hajj lundi, sortant de La Mecque après avoir encerclé le site le plus sacré de l’islam, la Kaaba, et convergeant vers un vaste camp de tentes dans le désert voisin pour un jour et nuit de prière.

L’un des plus grands rassemblements religieux au monde est revenu à pleine capacité cette année pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus il y a trois ans.

Le pèlerinage est l’un des cinq piliers de l’Islam, et tous les musulmans sont tenus de faire le Hajj de cinq jours au moins une fois dans leur vie s’ils sont physiquement et financièrement capables de le faire.

Pour les pèlerins, c’est une expérience spirituelle profondément émouvante qui absout les péchés, les rapproche de Dieu et unit plus de 1,8 milliard de musulmans dans le monde. Certains passent des années à économiser de l’argent et à attendre un permis pour entreprendre le voyage.

Entretenir les lieux saints et accueillir le Hajj annuel est une source majeure de fierté et de légitimité pour la famille royale saoudienne, qui a capturé La Mecque dans les années 1920. Le pèlerinage a parfois été entaché de tragédies, comme en 2015, lorsque plus de 2 400 personnes sont mortes dans une bousculade et un écrasement de pèlerins.

Alors que l’épidémie de coronavirus a entraîné des fermetures mondiales en 2020, les autorités saoudiennes ont limité le Hajj à quelques milliers de citoyens et de résidents locaux. L’année précédente, quelque 2,5 millions de musulmans y avaient participé.

Les pèlerins commencent par entrer dans un état de pureté spirituelle appelé « ihram ». Les hommes portent des vêtements simples en tissu éponge blanc et les femmes renoncent au maquillage et se couvrent les cheveux. Les pèlerins font sept fois le tour de la Kaaba noire en forme de cube et marchent entre deux collines, toutes entourées par la Grande Mosquée de La Mecque, la plus grande du monde.

Les rituels pendant le Hajj commémorent en grande partie les récits du Coran d’Ibrahim, de son fils Ismail et de la mère d’Ismail Hajar. La promenade entre les collines, par exemple, recrée la recherche d’eau d’Hajar dans le désert pour Ismail. Dans la tradition islamique, Ibrahim a reçu l’ordre de Dieu de sacrifier son fils, Ismail, seulement pour que sa main soit arrêtée au dernier moment. Les musulmans pensent qu’Ibrahim et Ismail ont construit plus tard la Kaaba, à laquelle les musulmans sont confrontés lors de leurs prières quotidiennes, peu importe où ils se trouvent dans le monde.

Dans les traditions chrétiennes et juives, qui se réfèrent à lui comme Abraham, le patriarche biblique est ordonné de sacrifier son autre fils, Isaac.

Les pèlerins effectuent le circuit rituel autour de la Kaaba depuis leur arrivée à La Mecque ces derniers jours. Comme les derniers l’ont exécuté lundi, les pèlerins se sont rendus à pied ou en bus à Mina, où ils camperont dans l’une des plus grandes villes de tentes du monde. Ils prieront toute la journée et toute la nuit avant de se rendre mardi au mont Arafat, où le prophète Mahomet aurait prononcé son dernier sermon.

Les pèlerins ramasseront ensuite des cailloux sur un site connu sous le nom de Muzdalifa pour les utiliser dans la lapidation symbolique des piliers représentant le diable à Mina. Les trois derniers jours du Hajj coïncident avec la fête de l’Aïd al-Adha, lorsque les musulmans du monde entier abattent le bétail et distribuent la viande aux pauvres.

Riazat Butt, L’Associated Press