Le pèlerinage du Hajj commence en Arabie saoudite, avec 2 millions de personnes attendues après la levée des mesures COVID

Par RIAZAT BUTT (Associated Press)

MINA, Arabie saoudite (AP) – Les pèlerins musulmans de La Mecque ont encerclé la Kaaba, le site le plus sacré de l’islam, puis ont convergé vers un vaste camp de tentes dans le désert voisin, ouvrant officiellement le pèlerinage annuel du Hajj lundi, revenant à sa pleine capacité pour le premier temps depuis la pandémie de coronavirus.

Jusqu’à présent, plus de 1,8 million de pèlerins du monde entier se sont déjà rassemblés à La Mecque et dans ses environs pour le Hajj, et le nombre ne cessait de croître à mesure que de plus en plus de pèlerins de l’intérieur de l’Arabie saoudite se joignaient à eux, a déclaré un porte-parole du ministère saoudien du Hajj, Ayedh al -Ghweinim. Les autorités ont déclaré qu’elles s’attendaient cette année à approcher les niveaux pré-COVID de plus de 2 millions.

L’homme d’affaires égyptien Yehya Al-Ghanam a déclaré qu’il était à court de mots pour décrire ses sentiments en arrivant à Mina, l’un des plus grands camps de tentes au monde en dehors de La Mecque, où les pèlerins resteront pendant une grande partie du Hajj.

« Des larmes couleront de mes yeux de joie et de bonheur », a-t-il déclaré. « Je ne dors pas. Je n’ai pas dormi depuis 15 jours, seulement une heure par jour », submergé par les émotions entourant son pèlerinage.

Le pèlerinage est l’un des cinq piliers de l’Islam, et tous les musulmans sont tenus de faire le Hajj de cinq jours au moins une fois dans leur vie s’ils sont physiquement et financièrement capables de le faire.

Pour les pèlerins, c’est une expérience spirituelle profondément émouvante qui absout les péchés, les rapproche de Dieu et unit plus de 1,8 milliard de musulmans dans le monde. Certains passent des années à économiser de l’argent et à attendre un permis pour entreprendre le voyage.

Les rituels pendant le Hajj commémorent en grande partie les récits du Coran d’Ibrahim, de son fils Ismail et de la mère d’Ismail Hajar.

Les pèlerins effectuent le circuit rituel autour de la Kaaba depuis leur arrivée à La Mecque ces derniers jours. Comme les derniers l’ont exécuté lundi, les pèlerins se sont rendus à pied ou en bus à Mina.

A Mina, les soldats ont aspergé les pèlerins d’eau pour les rafraîchir dans la chaleur de la plaine désertique, où il n’y a guère de répit face au soleil de plomb. Les fidèles s’installent dans leurs tentes, se reposent dans les rangées de cabines et prient ensemble pour se préparer aux rituels à venir.

Mardi, les pèlerins se rendront au mont Arafat, une colline désertique où le prophète Mahomet aurait prononcé son dernier sermon. Ensuite, ils collectent des cailloux sur un site connu sous le nom de Muzdalifa pour les utiliser dans la lapidation symbolique des piliers représentant le diable à Mina. Les trois derniers jours du Hajj coïncident avec la fête de l’Aïd al-Adha, lorsque les musulmans du monde entier abattent le bétail et distribuent la viande aux pauvres.

En 2019, plus de 2,4 millions de pèlerins ont participé au Hajj. En 2020, au milieu des fermetures mondiales de coronavirus, l’Arabie saoudite a limité le pèlerinage à quelques milliers de citoyens et de résidents locaux. L’année dernière, un peu moins de 900 000 personnes y ont assisté, l’Arabie saoudite ayant autorisé un nombre limité de pèlerins de l’étranger.