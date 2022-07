Le pèlerinage d’Amarnath suspendu après une averse et des crues soudaines

Environ 15 000 pèlerins ont été déplacés vers un camp de base à une altitude plus basse, et les secouristes ont utilisé des hélicoptères pour déplacer les personnes bloquées autour de la grotte.

« D’abord, il a commencé à pleuvoir lentement, ce qui est normal à cette altitude. Puis, tout d’un coup, nous avons entendu une forte détonation, comme une explosion”, a déclaré Manzoor Ahmad Lone, 31 ans, un photographe qui a déclaré camper près de la grotte chaque année depuis 2012. “Je me sens chanceux d’être en vie”, Lone a dit.

Une vidéo des médias locaux montre des eaux de crue jaillissant des collines alors que des haut-parleurs ordonnent aux gens de quitter la zone. Des témoins oculaires ont rapporté avoir vu d’énormes rochers de la taille d’un camion tomber du haut des collines alors que des torrents balayaient des tentes et des cuisines. Les travaux de sauvetage ont été entravés par la difficulté de déplacer de la machinerie lourde dans la région. Le personnel de l’armée a travaillé avec des outils à main pour nettoyer les débris.

“Nous étions terrifiés par ce que nous avons vu”, a déclaré un témoin ANI agence de presse. Cette année, plus de 300 000 pèlerins s’était inscrit au voyage pour apercevoir le shivling d’Amarnath, une stalagmite de glace naturelle considérée comme une forme du dieu Shiva, à une altitude de près de 4 000 mètres au-dessus du niveau de la mer. La randonnée jusqu’à la grotte peut se faire à pied ou à poney. Quelque 80 000 personnes avaient effectué le pèlerinage cette année.

«Nous avons rapidement couru vers des terrains plus élevés pour des raisons de sécurité. Mais tout le monde n’a pas été aussi chanceux ou rapide. Nous pouvions entendre les gens crier à l’aide », a déclaré Lone, le photographe. “Ils ont été enterrés sous des tas de roches et de débris.”

Avec les opérations de sauvetage en cours, le nombre de morts devrait augmenter. Les trombes d’eau ne sont pas inconnues dans la région, mais la fréquence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes a chercheurs alarmés et militants. La dernière grande inondation dans la vallée a eu lieu en 2014. Urbanisation rapide et érosion des zones humides naturelles a rendu la région particulièrement vulnérable au changement climatique.

Le Premier ministre indien Narendra Modi tweeté ses condoléances et a parlé aux autorités locales des efforts de sauvetage. « Les opérations de sauvetage et de secours sont en cours. Toute l’assistance possible est fournie aux personnes touchées », a-t-il déclaré.