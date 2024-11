Le peintre rebelle qui a inauguré une nouvelle ère de l’art indien

Vasudeo Gaitonde est considéré comme l’un des plus grands peintres abstraits d’Asie du Sud.

« Les jeux de lumière, d’ombres et de textures rendent ces peintures dynamiques. »

Ses peintures étaient censées être des « méditations sur la lumière et l’univers », explique Yamini Mehta, qui a travaillé comme responsable international de l’art sud-asiatique chez Sotheby’s.

Il a été profondément inspiré par les techniques utilisées par les peintres occidentaux, mais son travail est resté ancré dans la philosophie asiatique, insufflant la lumière et la texture d’une manière qui, selon les admirateurs, évoque un profond sentiment de calme.

Considéré comme l’un des plus grands peintres abstraits d’Asie du Sud, Gaitonde faisait partie d’une génération rebelle d’artistes qui ont jeté les bases d’une nouvelle ère de l’art indien au milieu du XXe siècle.

Artiste né, il rejoint la célèbre JJ School of Arts de Mumbai pour suivre une formation en 1946. Malgré la désapprobation de son père – l’art n’était pas considéré comme une carrière viable en Inde à l’époque – Gaitonde finança ses propres études et obtint un diplôme en 1948.

« Tout part du silence. Le silence de la toile. Le silence du couteau à peindre. Le peintre commence par absorber tous ces silences… Votre être tout entier travaille avec le pinceau, le couteau à peindre, la toile pour absorber ce silence et créer », a-t-il déclaré au journaliste Pritish Nandy dans une rare interview en 1991.

Gaitonde a vécu en reclus pendant la majeure partie de sa vie. Il a été profondément marqué par la philosophie japonaise Zen et cet état d’esprit méditatif se reflétait souvent dans ses peintures.

« Mes peintures ne sont rien d’autre que le reflet de la nature », écrivait-il un jour dans un questionnaire adressé au Museum of Modern Art de New York en 1963.

« Gaitonde a commencé par des œuvres réalistes mais a rapidement cherché une autre voie. Il a été l’un des premiers à rejeter la forme et à adopter le sans forme », a déclaré Naik.

L’art indien de cette époque était largement dominé par le réalisme, que l’on retrouve dans les peintures murales des grottes d’Ajanta et dans l’art moghol ou les peintures miniatures.

« C’était une époque intéressante car Mumbai était un foyer de créativité », explique l’artiste et écrivain Satish Naik, qui a publié une anthologie sur Gaitonde en langue marathi.

Gaitonde a également travaillé au Bhulabhai Desai Memorial Institute de la ville, un autre centre fréquenté par des légendes telles que le sitariste Ravi Shankar et l’artiste de théâtre Ebrahim Alkazi.

Pendant un certain temps, il a fait partie d’un groupe d’artistes indiens influents appelé Progressive Artists Group, créé pour encourager de nouvelles formes d’art. Formé en 1947 à Mumbai, le groupe comptait parmi ses membres des artistes de premier plan tels que Francis Souza, SH Raza, MF Husain et Bhanu Athaiya – le premier Indien à remporter un Oscar.

« Si Gaitonde ne voulait rencontrer personne, il n’ouvrirait pas la porte, même pas à Husain qui dessinerait quelque chose sur la porte et s’en irait. C’était la façon dont Husain disait : « J’étais passé par ici ».

Son disciple et artiste renommé Laxman Shreshtha raconte dans le livre de Naik comment MF Husain essayait souvent de rendre visite à Gaitonde dans sa résidence de Delhi.

Mais malgré sa renommée grandissante, il se retire de plus en plus au cours des années suivantes.

En 1971, Gaitonde a reçu le Padma Shri, la quatrième plus haute distinction civile en Inde, pour sa contribution exceptionnelle à l’art.

En 1964, Gaitonde s’installe à New York après avoir obtenu la bourse Rockefeller. Les deux années suivantes constituent une phase formatrice de sa carrière puisque le jeune artiste a la chance de rencontrer des artistes modernes américains et de voir leurs œuvres, ce qui développe davantage son style.

« C’est un peintre abstrait avec quelque chose d’indiciblement beau et propre. Ce sont les plus beaux paysages de l’esprit et de la lumière.

« Il est aussi beau – ou superbe – que Mark Rothko à son meilleur et sera un de ces jours un peintre de renommée mondiale », a écrit Graves.

Il a immédiatement envoyé une lettre à Dan et Marian Johnson de la Willard Gallery de New York, le décrivant comme « l’un des meilleurs » peintres qu’il ait jamais vu.

En 1963, Morris Graves, un célèbre peintre abstrait américain, vit le travail de Gaitonde lors d’un voyage en Inde et fut très impressionné.

Même son œuvre subit un changement. Habituellement, l’artiste peignait entre six et sept toiles par an. Mais après une blessure à la colonne vertébrale en 1984, les chiffres ont considérablement diminué.

« Je continue toujours à peindre ; Je fais des peintures dans ma tête. J’ai maintenant une énergie limitée que je dois conserver et je ne peux pas la gaspiller à peindre sur la toile », a-t-il déclaré un jour au galeriste d’art Dadiba Pundole.

À mesure que la stature de Gaitonde en tant qu’artiste grandissait, ses peintures devenaient de plus en plus rares, ce qui ajoutait au charme et au mystère entourant son œuvre.

C’est peut-être aussi l’une des raisons pour lesquelles ses peintures se vendent encore aujourd’hui à des prix si élevés.

Lorsque Gaitonde décède en 2001 à l’âge de 77 ans, sa mort est restée largement ignorée car l’artiste a vécu ses dernières années dans l’obscurité.

Mais ses toiles qui suscitent la réflexion continuent de faire des vagues dans le monde entier.

Cara Manes, conservatrice associée au Musée d’Art Moderne, a dit un jour que les œuvres de Gaitonde étaient une incarnation de ce à quoi pourrait ressembler le silence. « Et pourtant, il y a un certain chatoiement qui émerge de ce silence qui s’oppose alors à ces marques très solides, à l’application affirmée des couleurs. »

Pour l’artiste, cependant, l’art reste une forme d’expression profondément personnelle.

Il disait souvent : « Je laisse couler les couleurs et je regarde. C’est ma peinture.