Le peintre montréalais John Little est mort à 96 ans

L’un des peintres les plus connus de Montréal est décédé cette semaine à l’âge de 96 ans.

John Little a capturé les quartiers populaires de la ville et mis en lumière une architecture en voie de disparition.

Ses amis se souviennent de la façon dont il a commencé à capturer la ville.

« Voilà cet anglophone de Ville Mont-Royal, très bien établi, qui se rendait tout le temps au centre-ville pour se promener le long des voies ferrées, scruter les arrière-cours de ces différents quartiers populaires. Et il était fasciné par l’activité, les patinoires de hockey et l’activité réelle », a déclaré Terry Mosher, caricaturiste pour la Gazette de Montréal.

Little a commencé sa carrière dans les années 1950 et s’est bâti une solide réputation grâce à son style impressionniste, où les détails comptaient.

Alan Klinkhoff, marchand d’art, voit sa ville dans les peintures.

« Bien sûr, nos clochers d’églises qui résonnent à Montréal de partout au pays. C’est tout simplement l’essence d’un quartier essentiellement ouvrier », a-t-il déclaré.

« Parfois, vous verrez une de nos anciennes sortes de charrettes à lait tirées par des chevaux, remonter la rue, des enfants jouer, vous savez, au magasin du coin. »

Little a tout peint dans la ville – du Sud-Ouest jusqu’à Pointe-Saint-Charles, et de la Petite-Bourgogne jusqu’à Hochelaga.

Il était également connu pour rester à l’écart des projecteurs médiatiques.

«Tous ceux qui le connaissaient ou le connaissaient connaissaient cet artiste merveilleux, timide, très effacé, un homme doté d’un formidable sens de l’humour. Vous ne pourrez jamais, au grand jamais, le faire parler de lui-même », a déclaré Mosher.

Mosher dit que Little était passionné par une chose : le sport.

«Il s’intéressait tout autant au baseball et au hockey et ce genre de choses, il tenait des statistiques et il adorait faire des listes. Et le meilleur joueur de tous les temps des années 1920, il a gardé tout ça », a déclaré Mosher.

Mosher possède quelques-unes des peintures de Little. Mais son préféré reste un dessin très personnel qu’il a dessiné pour lui alors qu’il n’avait que neuf ans.

« Et tout cela venait de ce premier croquis qu’il avait fait de moi en tant que petit joueur de baseball jouant au centre-ville », a-t-il déclaré.

« N’est-ce pas sympa ? Avec ma maman et mon papa fièrement et derrière moi. J’en suis fier autant que n’importe lequel des tableaux que je possède de lui.