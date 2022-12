Le pehli rasoi de Hansika Motwani en sasural se termine sur une douce halwa, le mari Sohael Khaturiya est de tous les cœurs

Hansika Motwani et son petit ami de longue date Sohael Kathuriya se sont mariés au fort et palais Mundota de Jaipur dimanche soir. Le couple est récemment revenu à Mumbai après avoir terminé leur cérémonie de mariage de rêve et ils étaient tout sourire pour les caméras. La nouvelle mariée est actuellement chez sa belle-famille et il semble que Hansika profite de chaque instant de ses festivités et rituels de mariage.

L’actrice télougou et tamoule a été vue en train d’accomplir l’un des rituels de mariage traditionnels appelés Pehli Rasoi, où la nouvelle mariée prépare son premier repas pour sa belle-famille. Elle a marqué son nouveau départ sur une note douce et a fait un halwa dans son sasural dans son pehli rasoi. Le mari Sohael était en admiration devant sa femme alors qu’il publiait sa photo servant la halwa et était de tout cœur pour Hansika.

Après avoir noué le nœud, Hansika a partagé ses premières photos officielles de son mariage avec Sohael sur Instagram et ses fans ont exprimé leurs meilleurs vœux pour un mariage heureux. L’actrice a été vue portant un lehenga de mariée rouge tandis que Sohael avait l’air fringant dans son sherwani de couleur ivoire. Le couple avait l’air follement amoureux l’un de l’autre dans leurs photos de mariage douillettes.

Le couple a été vu se tenant la main après la cérémonie de mariage. Les incroyables feux d’artifice et les décorations grandioses ont amplifié le quotient glamour de toute l’occasion. De son entrée au lieu du mariage à la cérémonie de varmala, on peut voir le couple profiter de chaque instant.

Hansika et Sohael ont également surpris tout le monde avec leurs tenues entièrement blanches pour la cérémonie de pré-mariage. Pour la cérémonie haldi, ils ont choisi des tenues florales blanches. Pour la cérémonie du sangeet, Hansika était magnifique dans un lehenga rose, tandis que Sohael a stupéfié tout le monde avec son sherwani noir. Avant de se rendre à Jaipur pour le mariage, Hansika s’est amusée avec des amis lors de son enterrement de vie de jeune fille en Grèce. Elle a dansé à fond avec son gang de filles.

Pour les non-initiés, Hansika a lancé sa carrière en tant qu’enfant actrice dans des films en hindi et a continué à faire des films en telugu, notamment Desamuduru, Kantri et Maska. Elle est apparue dans des films tamouls tels que Mappillai et Engeyum Kadhal. Elle sera ensuite vue dans Partner, 105 Minutes, My Name Is Shruthi et Rowdy Baby.