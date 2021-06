Un pédophile DANGEREUX a déclaré qu’il était « heureux » d’être attrapé après avoir été retrouvé avec une série d’images horribles – le malade disant qu’il était sur le point de chasser une autre victime.

Allan Spratt, 46 ans, a été emprisonné pendant deux ans et cinq mois après que la police a perquisitionné son domicile de Deal après qu’un dénonciation en décembre de l’année dernière a révélé qu’il téléchargeait des images indécentes.

Allan Pratt a été condamné à deux ans et cinq mois de prison Crédit : Police de Kent

Et le procureur Robin Griffith a déclaré: « Au cours d’un entretien avec la police, il a déclaré qu’il était heureux d’avoir été pris parce qu’il était sur une pente glissante pour commettre une infraction de contact avec un enfant. »

Le prédateur marié avait soigné une fille au cours de quelques mois, la convainquant qu’il était « son petit ami ».

Lorsqu’ils ont échangé des photos, il a affirmé souffrir d’une maladie rare qui le faisait paraître plus vieux.

Il a convaincu l’enfant vulnérable d’aller faire du shopping avec lui à Sheffield après avoir avoué son amour pour elle.

Le pédophile condamné l’a emmenée dans un hôtel économique et l’a violée trois fois après avoir été voir un film de Disney.

Après avoir avoué à un membre de sa famille et plaidé coupable, Spratt a été condamné à six ans et a été inscrit au registre des délinquants sexuels.

Après le raid sur sa propriété, Spratt a déclaré aux agents qu’il se sentait sur le point d’entrer en contact avec un enfant.

La police a trouvé neuf images de catégorie A, 18 de catégorie B et huit de catégorie C, une combinaison d’images et de vidéos.

Ils ont également découvert que Spratt avait effectué des recherches Internet « systématiques » persistantes en utilisant des termes effrayants comme « jailbait ».

Le juge Mark Weekes a déclaré à Spratt qu’il avait été « absolument flagrant » et a souligné « la misère » causée aux victimes de ces enfants dans les images.

À la suite de sa dernière série d’infractions, Spratt a plaidé coupable, devant la Crown Court de Canterbury, pour possession d’images indécentes, fabrication d’images indécentes, violation des exigences de notification et violation d’une ordonnance de prévention des préjudices sexuels.

Spratt avait déjà été reconnu coupable d’avoir violé un enfant il y a 12 ans, après s’être fait passer pour un garçon de 13 ans en ligne.