Le pêcheur polonais Cappelli continue d’apprendre malgré ses succès | Actualités, Sports, Emplois

Le pêcheur de doré professionnel Sammy Cappelli attribue à sa préparation approfondie et à sa compréhension de l’électronique marine le dernier trophée de championnat qu’il a ramené en Pologne.

Cappelli, que beaucoup connaissent sous le nom de « Le taureau, » a récemment remporté le prestigieux Cabela’s Masters Walleye Circuit « Équipe de l’année » avec son partenaire Tony Karrick d’Elgin, Illinois.

Cappelli et Karrick ont ​​dominé plus de 100 autres équipes sur la piste nationale du doré jaune, en commençant par une victoire émouvante lors de l’ouverture glaciale de la saison en avril dans l’Illinois. Ils ont ajouté une deuxième place à Green Bay, Wisconsin, une 10e sur le lac Érié de Monroe, Michigan, et une 13e à Erie de Lorain.

Cappelli est également un ancien vainqueur du tournoi de championnat de l’équipe nationale de Cabela’s – un titre qui, selon lui, constitue toujours sa plus grande réussite.

Lui et Karrick ont ​​décroché le titre de la meilleure équipe lors du tournoi de doré de Cabela sur deux jours à Cass Lake, dans le Minnesota, il y a deux semaines. Ils ont devancé l’équipe d’Adam Hume et Mike Karner du Michigan.

« Cela s’est joué lors de la dernière épreuve, dont je savais qu’elle serait plus difficile avec le système à haute pression là-haut », dit Cappelli. «J’ai dit à Tony ‘allons pêcher et amusons-nous.’ Nous savions que nous n’étions pas en mesure de remporter l’événement en lui-même, alors nous avons pêché pour conserver notre avance aux points.

Cappelli et Karrick ont ​​survécu à un peu de drame lors de la deuxième journée de la finale du Minnesota alors qu’ils se sont pesés tôt et ont dû attendre que les prétendants Hume et Karner amènent leurs dorés sur la balance.

« Il s’est avéré qu’ils ne correspondaient pas à leur poids du premier jour et ont terminé 29e », dit Cappelli. «Ils devaient se classer 17e pour nous battre.»

Karrick et Cappelli se sont associés plus tôt cette année après que le coéquipier régulier de The Bull, Anthony Naples, ait décidé de sauter la saison de Cabela en raison du mariage imminent de sa fille.

Avec le titre d’équipe en leur possession, Cappelli et Karrick se retrouveront en mai 2024 pour pêcher le championnat de l’équipe nationale Cabela sur le lac Érié.

Cappelli a déclaré que Karrick est un excellent coéquipier en raison de sa volonté d’être ouvert d’esprit et d’apprendre.

« Tony a appris comment toutes mes affaires sont étiquetées et parfaitement configurées pour la pêche de chaque jour », il a dit.

Son astuce pour travailler ensemble ?

« C’est difficile quand on a deux capitaines » dit Cappelli. « Il faut être patient, passer du temps sur l’eau et apprendre à pêcher ensemble. La préparation est la clé. Vous devez comprendre les points forts de chacun et comment les rassembler.

Il donne de solides conseils aux pêcheurs du week-end qui cherchent à améliorer leur réussite dans la pêche au doré.

« La première chose est d’apprendre la nouvelle électronique, (comme) le sonar orienté vers l’avant », dit Cappelli. « À Cass Lake, il faut normalement 14 livres par jour pour réussir, mais les équipes gagnaient 41 livres en pointant leur sonar orienté vers l’avant vers les selles sous-marines. Ils pouvaient voir des poissons spécifiques sur leurs écrans, les lancer et les attraper.

Il recommande également aux pêcheurs de consulter les événements locaux consacrés au doré jaune pour savoir comment les concurrents attrapent le poisson.

« Recherchez le calendrier de la Ohio Walleye Federation, présentez-vous à leurs pesées et posez des questions » dit Cappelli. « Ces gars sont géniaux. Ils vous diront exactement ce qu’ils font et vous apprendrez vite.









