Le “péché originel” de Kwasi Kwarteng a provoqué des troubles, selon l’ancien député de la Banque d’Angleterre

Le plan économique radical proposé par Liz Truss et son chancelier Kwasi Kwarteng est le “péché originel” à blâmer pour les turbulences actuelles du marché, a déclaré l’ancien sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre.

Sir Charlie Bean a déclaré que les “réductions d’impôts non financées” du mini-budget avaient paniqué les marchés, alors que la Banque délibère sur la poursuite de son soutien d’urgence au-delà de vendredi dans le but de protéger les pensions.

“Il ne faut pas oublier que c’est la première cause [market turmoil] – le péché originel ici était le mini-budget il y a quelques semaines et la perspective imminente de réductions d’impôts non financées à moyen terme », a-t-il déclaré à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme.

L’ancien vice-gouverneur a déclaré que la banque centrale pourrait devoir maintenir son programme d’achat d’obligations plus longtemps, malgré l’insistance du gouverneur Andrew Bailey pour qu’il se termine le 14 octobre.

Sir Charlie a déclaré qu’une prolongation donnerait plus de temps à Mme Truss et à M. Kwarteng pour mettre leur maison “en ordre”, tout en permettant aux fonds de pension de lever des fonds.

“Si vous dites que vous allez continuer à étendre la facilité, vous enlevez la pression sur les fonds de pension pour qu’ils fassent ce qui est nécessaire”, a-t-il déclaré. “Vous enlevez également la pression sur le gouvernement pour faire ce qui est nécessaire et mettre de l’ordre dans la situation budgétaire.”

La livre a de nouveau chuté après que M. Bailey a averti que son programme de soutien d’urgence aux marchés prendrait fin vendredi. “Mon message aux fonds (de pension) concernés – il vous reste trois jours maintenant. Vous devez faire cela.

Mais ce message a semblé être contredit mercredi par un rapport du Financial Times, qui a déclaré que des responsables là-bas avaient signalé en privé que le programme d’achat d’obligations d’urgence pourrait effectivement être prolongé.

La Pensions and Lifetime Savings Association (PLSA) a mis en garde contre la fin «trop tôt» – suggérant que la Banque devrait poursuivre son programme d’achat d’obligations d’urgence jusqu’à la fin octobre ou au-delà.

L’ancien ministre des Pensions, Steve Webb, a également déclaré que M. Bailey pourrait devoir continuer à planifier au-delà du 14 octobre. “Il est parfaitement possible, bien que beaucoup ait été fait, que la Banque ait besoin de plus d’aide vendredi”, a-t-il déclaré à BBC Radio 4. Le monde ce soir.

La Banque cherche à inverser ce qu’elle considère comme un « dysfonctionnement » du marché obligataire. Ils ont été contraints de constituer de vastes quantités de garanties d’urgence dans des investissements axés sur le passif (LDI), qui utilisent des dérivés pour se prémunir contre les insuffisances des caisses de retraite.

Le régulateur des pensions a déclaré mercredi que les fonds de pension devraient revoir leurs risques avant la fin prévue vendredi du programme d’achat d’obligations.

Jacob Rees-Mogg a déclaré que les pensions “ne sont pas en danger” et a déclaré qu’il y avait des parties de l’économie qui restaient en “bon état” malgré les turbulences actuelles.

Il a également déclaré que les derniers chiffres officiels montrant que l’économie s’était contractée de 0,3% en août n’étaient qu'”une petite quantité” – ajoutant que les statistiques du gouvernement “ne peuvent pas être entièrement fiables”.

Les coûts d’emprunt du gouvernement ont de nouveau augmenté mercredi matin. Le rendement des titres d’État à 20 ans a dépassé les 5 % et le rendement à 30 ans est passé à 4,8 %.

Mme Truss affronte les députés mercredi pour la première fois depuis que le mini-budget fiscal de 43 milliards de livres sterling du chancelier M. Kwarteng a déclenché le chaos sur les marchés financiers.

Le député conservateur senior Mel Stride, président du comité restreint du Trésor, a suggéré que Mme Truss et M. Kwarteng pourraient devoir faire marche arrière sur certaines réductions d’impôts pour gagner le soutien des députés.

M. Stride a déclaré que “revenir en arrière” sur les réductions d’impôts “doit être sur la table”. Il a dit à BBC Radio 4 PM programme que si le choix devenait un plan budgétaire que les marchés “ne vont tout simplement pas acheter” ou un revirement sur les réductions d’impôts, la chancelière devait être “courageuse”.

Un haut responsable n ° 10 a déclaré L’indépendant que les membres du personnel ont été chargés de réexaminer les mesures dévoilées dans le mini-budget pour voir si des changements ou des demi-tours pourraient être nécessaires.

Le responsable a déclaré que le personnel “a été invité à passer en revue les mesures et le travail de l’OBR ligne par ligne”.