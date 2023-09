Le PDG Tim Gurner appelle à plus de chômage et à donner plus de poids aux employeurs

Commentez cette histoire Commentaire

Un promoteur immobilier millionnaire australien suscite des réactions négatives pour avoir appelé à davantage de chômage afin de donner aux entreprises plus de poids sur les employés, qui, selon lui, sont devenus « arrogants » depuis la pandémie de Covid. « Nous devons voir des souffrances dans l’économie », a déclaré mardi Tim Gurner, PDG du groupe Gurner, lors du sommet immobilier de l’Australian Financial Review. « Nous devons voir le chômage augmenter – le chômage doit augmenter de 40 à 50 pour cent, à mon avis. »

« Je pense que le problème que nous avons eu est que les gens ont décidé qu’ils ne voulaient plus vraiment travailler autant à cause du Covid, et cela a eu un énorme problème de productivité », a-t-il déclaré. Les gens de métier, a-t-il déclaré, « ont été bien payés pour ne pas en faire trop ces dernières années, et nous devons voir cela changer ».

« Nous devons rappeler aux gens qu’ils travaillent pour l’employeur et non l’inverse », a-t-il poursuivi. « Il y a eu un changement systématique dans lequel les employés estiment que l’employeur est extrêmement chanceux de les avoir, et non l’inverse. C’est donc une dynamique qui doit changer.

Ces changements avaient déjà commencé, a déclaré Gurner, avec des « licenciements massifs » conduisant à ce qu’il a décrit comme « moins d’arrogance sur le marché du travail ».

Ses remarques ont suscité une réaction cinglante, de la part d’un responsable australien, le député travailliste Jérôme Laxale, décrivant sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, comme « des commentaires que vous associeriez à un super-vilain de dessin animé, pas au PDG d’une entreprise en 2023 ».

Les pertes d’emplois « signifient que les gens sont à la rue et dépendent des banques alimentaires », a déclaré le législateur libéral australien Keith Wolahan aux médias australiens.

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) également tweetéen réponse à une vidéo des commentaires de Gurner qui a circulé en ligne : « Rappel que les grands PDG ont tellement augmenté leur propre salaire que le ratio entre la rémunération du PDG et celle des travailleurs est maintenant à des niveaux les plus élevés *jamais* enregistrés. »

Partout dans le monde, y compris aux États-Unis, la pandémie et les confinements ont remodelé la population active, bouleversant les dynamiques entre employeurs et travailleurs.

Les entreprises ont cherché à offrir des incitations pendant une grande partie de la pandémie pour inciter les gens à revenir sur le marché du travail après une retraite anticipée, des obligations familiales dues au manque de services de garde d’enfants et d’autres décisions personnelles.

Mais la plupart des Américains qui ont quitté le marché du travail dans ce qui a été surnommé la « Grande Démission » ont depuis lors quitté le marché du travail. revenu, atténuant les pénuries de main-d’œuvre et reflétant la tension de des prix plus élevés. Selon une analyse du Washington Post, le marché du travail dans son ensemble a récupéré 75 pour cent des 4 millions de travailleurs qui avaient quitté le marché du travail pour diverses raisons, notamment des problèmes de santé, la maladie covid et la mort.

Les employeurs ont également récupéré davantage de levier à mesure que le rythme de la création d’emplois s’est largement ralenti.

De grandes entreprises, dont Lyft, Deloitte, Meta et Whole Foods, ont récemment annoncé des licenciements massifs, dont beaucoup sont liés à des secteurs qui ont explosé pendant la pandémie, notamment la technologie et les services financiers.

Malgré le retour de nombreux travailleurs, certains employeurs ont encore du mal à embaucher alors que les demandeurs d’emploi changent de secteur d’activité. Les lieux de travail qui offrent des opportunités à distance comptent plus de travailleurs qu’avant la pandémie, tandis que d’autres secteurs, tels que les loisirs et l’hôtellerie, continuent de signaler des déficits, a rapporté The Post.

Et tandis que les entreprises ont expérimenté des avantages numériques pour leurs travailleurs pendant la pandémie, les entreprises technologiques qui soutenaient autrefois ceux qui souhaitaient travailler à domicile leur disent désormais de retourner au bureau.

Les données gouvernementales estiment le taux de chômage australien à 3,7 pour cent en juillet, et la Banque de réserve d’Australie a déclaré que le taux de chômage devrait augmenter à 4,5 pour cent pour freiner l’inflation.

L’augmentation du chômage suggérée par Gurner pourrait porter le nombre de personnes sans emploi dans le pays à plus de 800 000 personnes, a rapporté l’Australian Financial Review, et cela pourrait signifier un retour à des taux de chômage d’environ 5,5 pour cent. La dernière fois que le pays a vu ce chiffre ou plus, c’était en pleine pandémie.