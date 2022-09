Le PDG taquine la série Huawei Mate 50: système XMAGE exclusif, connectivité satellite

La semaine prochaine, la série Huawei Mate 50 introduira plusieurs nouvelles fonctionnalités dans la famille, qui entre maintenant dans sa 10e génération. Que nous réserve Huawei ? Le PDG Richard Yu a donné une interview dans laquelle il a taquiné trois caractéristiques principales.

Le premier est le système d’imagerie XMAGE, qui sera exclusif à la série Mate 50. C’est le résultat d’années d’expérience dans la fabrication de certains des meilleurs téléphones avec appareil photo du marché, même si Huawei n’a plus accès à l’expertise de Leica. La rumeur veut que le système XMAGE soit basé sur un NPU personnalisé construit par HiSilicon au lieu de s’appuyer sur le FAI Snapdragon.

La prochaine étape est une technologie qui «percera le ciel vers le haut» – la spéculation est qu’il s’agira d’une communication par satellite qui pourra être utilisée pour les services de texte d’urgence (quelque chose qu’Apple est censé inclure avec la prochaine série d’iPhone 14).

Enfin, la série Huawei Mate 50 présentera le nouveau HarmonyOS 3 au monde. L’une des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes est la capacité du téléphone à maintenir des fonctionnalités limitées même lorsque la batterie est épuisée – des informations non confirmées affirment que NFC continuera de fonctionner (ainsi, les paiements mobiles, les laissez-passer de transport en commun, etc. resteront actifs) et cela pourrait même être en mesure de passer des appels, au moins pendant quelques heures après que la batterie se soit déchargée (cela nécessitera clairement une petite réserve de puissance).





Huawei dévoilera la nouvelle série Mate 50 lors de sa conférence de lancement de produit d’automne, prévue pour le 6 septembre (mardi, qui se trouve également être la veille de la révélation de l’iPhone 14).

La source | Passant par