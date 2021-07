Le PDG Satya Nadella a «mérité» le droit d’être président

Nadella, qui était auparavant le plus haut dirigeant de l’entreprise en matière de cloud computing, détient plus de 1,6 million d’actions de Microsoft, selon FactSet, ce qui en fait l’un des plus gros actionnaires individuels de l’entreprise. Sa mise valait plus de 450 millions de dollars sur la base du prix record de mercredi.

Microsoft est désormais la deuxième entreprise la plus valorisée du S&P 500 derrière Apple et, fin juin, a clôturé avec une capitalisation boursière au nord de 2 000 milliards de dollars pour la première fois. Mercredi, la société basée à Redmond, dans l’État de Washington, valait 2 100 milliards de dollars.

Nadella a contribué à une résurgence chez Microsoft depuis qu’il a été nommé directeur général le 4 février 2014. L’action a clôturé ce jour-là à 36,35 $ par action et a depuis augmenté de plus de 650%, en fonction de l’endroit où elle s’est négociée mercredi après-midi, lorsqu’elle s’est également établie. un nouveau record intrajournalier de 280,69 $.

L’élévation de Thompson au poste de président de Microsoft, en 2014, a été annoncée le même jour que la promotion de Nadella au poste de PDG. Thompson a succédé au cofondateur milliardaire de la société, Bill Gates, au sommet du conseil d’administration.

Gates a complètement quitté le conseil d’administration de Microsoft en mars 2020. Il est ensuite devenu public qu’en 2019, le conseil d’administration a commencé à enquêter sur un rapport selon lequel, en 2000, Gates avait tenté d’établir une relation intime avec quelqu’un de l’entreprise.

Les représentants de Gates n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC. Selon un récent rapport du Wall Street Journal, un porte-parole anonyme de Gates a reconnu une liaison il y a près de 20 ans qui s’est terminée « à l’amiable ». Le porte-parole a déclaré au Journal que « la décision de Gates de quitter le conseil d’administration n’était en aucun cas liée à cette affaire ».

Ces dernières années, de plus en plus d’entreprises ont séparé les rôles de président et de PDG, Wall Street accordant plus d’attention à la structure du conseil d’administration en tant que pilier de l’investissement ESG, qui met l’accent sur la façon dont les entreprises gèrent les problèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Thompson, qui était auparavant PDG du fournisseur de logiciels de sécurité Symantec, a déclaré qu’il devra éventuellement quitter le conseil d’administration de Microsoft, qu’il a rejoint en 2012.

« J’ai une philosophie concernant le service au conseil d’administration, c’est-à-dire que je ne reste pas au conseil jusqu’à l’âge de 90 ans, donc à un moment donné, je ferai la transition. La question devient alors, qui, en fait, devient le président ? » dit Thompson.

« J’ai l’impression qu’il y a deux questions importantes : la première, la transition vers la présidence, et tout aussi importante, la transition vers le prochain PDG », a-t-il déclaré. « Nous ne savons pas quand cela va se produire, mais je veux bien sûr que Satya soit là pour gérer ce processus comme je l’ai fait lors du dernier cycle. »