Le PDG repousse son retour au pouvoir

L’homme d’affaires milliardaire américain Jeff Bezos marche avec le président et chef de la direction de Blue Origin, Bob Smith, après que Bezos a effectué le vol inaugural de l’entreprise vers le bord de l’espace, dans la ville voisine de Van Horn, Texas, États-Unis, le 20 juillet 2021. Joe Skipper | Reuters

La société Blue Origin de Jeff Bezos souffre d’un taux de rotation élevé, a appris CNBC, la société spatiale perdant des talents principalement à cause de la pression du PDG Bob Smith pour qu’il retourne au bureau. Un porte-parole de Blue Origin a déclaré à CNBC que l’attrition « n’a jamais dépassé 12,7% » sur un taux annualisé, qui mesure les pertes de personnel sur les 12 mois. Bien que cela soit nettement supérieur à l’attrition typique de l’entreprise de 8% à 9% par an, plusieurs personnes familières avec la situation ont déclaré à CNBC que, mesurant depuis le début de l’année civile, l’attrition a déjà dépassé 20% pour 2021 – notant que la baisse de Blue Origin le taux comprend des mois de données avant la récente vague de départs d’employés. « Nous constatons des taux d’attrition comparables à ceux signalés par d’autres entreprises dans le cadre de ce que beaucoup appellent » la grande démission « », a déclaré un porte-parole de Blue Origin dans un communiqué. Sachant que Blue Origin compte près de 4 000 salariés, les départs représentent des centaines de salariés cette année. Le porte-parole de la société a déclaré à CNBC que l’effectif total de Blue Origin avait augmenté d’un peu plus de 450 personnes depuis la fin de l’année dernière, passant de 3 503 employés à 3 957 en août. Une personne a expliqué que la perte de talents entraîne des retards généralisés pour les programmes de Blue Origin, car la mise à niveau des nouvelles recrues peut prendre de six mois à un an. L’exode des talents de Blue Origin, rapporté par CNBC en août, présente des employés de haut en bas dans la hiérarchie de l’entreprise, notamment : Steve Bennett, vice-président directeur du nouveau Shepard

Chef de mission assurance Jeff Ashby

Directrice principale du recrutement Crystal Freund

Directeur des ventes de la sécurité nationale Scott Jacobs

Les nouveaux directeurs principaux de Glenn, Jim Centore, Bob Ess et Tod Byquist

Le nouveau directeur financier senior de Glenn, Bill Scammell Plusieurs personnes ont déclaré à CNBC que les départs reflétaient directement le leadership de Smith – en contraste frappant avec les éloges qu’ils ont faits pour la passion et la créativité de leurs pairs au sein de l’entreprise. Les personnes qui ont parlé à CNBC l’ont fait sous couvert d’anonymat, craignant des représailles ou la perte d’opportunités d’emploi. L’expérience de ceux qui ont parlé à CNBC et leur vision de la direction de l’entreprise correspond à bien des égards à celle des 21 employés actuels et anciens qui ont publié jeudi un essai sur Blue Origin, alléguant une culture de travail « toxique ». Smith a répondu en interne à l’essai dans un e-mail à l’échelle de l’entreprise obtenu par CNBC, cherchant à « rassurer » l’entreprise et à souligner qu’il n’y a « aucune tolérance pour la discrimination ou le harcèlement de quelque nature que ce soit ». Smith dirige l’entreprise pour le fondateur Bezos, qui l’a embauché chez Honeywell en 2017. Beaucoup de ceux qui quittent Blue Origin le font à contrecœur, a appris CNBC, aimant le potentiel de la technologie et ayant adhéré à la vision de Bezos. Plusieurs personnes ont souligné que l’exode est une préoccupation majeure pour Blue Origin, car l’industrie spatiale est devenue incroyablement compétitive. De plus, son siège social dans la banlieue de Seattle à Kent, dans l’État de Washington, signifie que les meilleurs ingénieurs peuvent trouver un travail bien rémunéré dans d’autres secteurs. Trouver les bonnes nouvelles recrues peut également devenir plus difficile sans Freund, qui est parti en septembre. Certaines unités commerciales ont subi des pertes plus importantes que d’autres : le programme New Shepard a fait partir en masse des personnes, a déclaré une personne. L’équipe financière a également connu des pertes de personnel régulières, une source décrivant la budgétisation comme un cauchemar chez Blue Origin. Un exemple de problèmes budgétaires signalés à CNBC était le navire Jacklyn, que Blue Origin a acheté à la compagnie maritime suédoise Stena Line pour en faire une plate-forme d’atterrissage pour ses propulseurs de fusée New Glenn. Jacklyn a connu un certain nombre de revers lors de la modernisation, a déclaré une personne, et le projet dépasse de 21% le budget, selon une autre – qui a noté que les retards étaient liés à la pandémie de Covid. La vice-présidente des finances de la société, Lisa Graham, part la semaine prochaine, ont déclaré deux personnes familières. L’équipe des ressources humaines de Blue Origin avait l’habitude d’effectuer des entretiens de départ pour tous ceux qui quittaient l’entreprise. Mais les représentants des ressources humaines ont largement cessé de le faire, ont déclaré deux personnes, les quelques-uns faisant encore des entretiens de sortie « se noyant dans les gens ».

La poussée du retour au bureau

Siège social de Blue Origin dans le Kent, Washington. Origine Bleue

Le point de friction central, et la cause citée par de nombreuses personnes qui ont récemment quitté, était la forte pression de Smith cette année pour que tous les employés de Blue Origin retournent au bureau. Appelé « Blue Back Together », le plan est venu malgré une pétition signée par des centaines d’employés pour au moins mettre en œuvre un modèle de travail hybride – une pétition que des gens familiers ont déclarée n’a jamais été reconnue par Smith. Au lieu de cela, Smith a dépensé des millions de dollars cette année pour louer des bureaux à proximité du siège de la société, ont déclaré des sources à CNBC. Il voulait que chaque employé revienne au bureau d’ici septembre, sans aucune flexibilité pour un modèle hybride – et prévoyait d’interdire efficacement le travail à distance, ont déclaré ces sources. De plus, dans le cadre de la précipitation de Smith pour renvoyer les employés au bureau, des personnes proches du dossier ont déclaré que le PDG avait lancé en mai un programme de divulgation de la vaccination contre Covid, par le biais de « points verts » sur les badges de l’entreprise. Mais l’initiative de Smith était de bonne foi, ont déclaré plusieurs personnes. Les employés n’avaient qu’à demander à la réceptionniste du bureau les autocollants verts circulaires à ajouter à leur badge, sans preuve de vaccination requise. Plus tard, Blue Origin a ajouté une feuille de papier que les employés devaient signer avant de pouvoir obtenir un point vert, mais personne n’avait encore à montrer une carte de vaccination ou à indiquer quand ils l’avaient reçue.

Le fondateur de Blue Origin, Jeff Bezos, s’adresse aux employés de l’entreprise lors d’une réunion de préparation au lancement en 2019. Origine Bleue

Alors que Bezos au printemps était favorable au retour des employés, une personne familière a déclaré qu’il avait par la suite annulé la poussée de Smith. Mis à part un nombre limité de travailleurs essentiels, les employés de Blue Origin continuent de travailler à distance, ont déclaré deux sources, le retour complet au bureau étant désormais reporté à janvier.

Smith : « Il n’y a rien que vous puissiez m’apprendre »

Bob Smith, PDG de Blue Origin LLC, prend la parole lors de TechCrunch Disrupt 2019 à San Francisco, Californie, États-Unis, le mercredi 2 octobre 2019. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

Bezos a embauché Smith pour être son bras droit et prendre les décisions au jour le jour, occupant un rôle similaire à celui de la présidente et directrice de l’exploitation de SpaceX, Gwynne Shotwell, sous la direction de Musk. Smith a rapidement augmenté les effectifs de Blue Origin, passant d’un peu plus de 1 000 employés lorsqu’il a rejoint en 2017. Mais le temps de Smith a également vu l’entreprise lutter pour mettre en œuvre plusieurs programmes majeurs, souligné par le départ du directeur de l’exploitation de Blue Origin à la fin de l’année dernière. La plus grande victoire de l’entreprise cette année a été le premier lancement en équipage de New Shepard, qui a été un succès sans faille. Mais le jalon de la fusée suborbitale est arrivé après des années de retard, Blue Origin ayant précédemment déclaré que New Shepard lancerait des personnes d’ici la fin de 2017.

Jeff Bezos et son équipe posent devant la fusée New Shepard de Blue Origin le 20 juillet 2021. Michael Sheetz | CNBC

New Glenn est la fusée réutilisable de nouvelle génération que Blue Origin développe pour les lancements orbitaux, un marché dominé par SpaceX et United Launch Alliance. La fusée était initialement prévue pour son vol inaugural en 2020, mais a été retardée au moins jusqu’au quatrième trimestre de 2022. Une personne familière avec les progrès du développement de la fusée a déclaré que cet objectif est extrêmement optimiste, plaçant le lancement inaugural de New Glenn à 2024 ou plus tard. BE-4, la pièce maîtresse de l’écurie de moteurs de fusée Blue Origin, était censé être prêt d’ici 2017, mais une myriade de problèmes de développement signifient que la société n’a pas encore livré ses premiers moteurs prêts au vol. Notamment, le programme BE-4 est important au-delà de l’entreprise, car ULA s’est engagé à utiliser les moteurs pour propulser ses fusées Vulcan, choisissant Blue Origin plutôt que Aerojet Rocketdyne comme fournisseur – ULA étant depuis longtemps un fournisseur de lancement de confiance pour le Pentagone. engins spatiaux précieux et classifiés. Le contrat ULA précisait que Blue Origin livrerait les deux premiers moteurs BE-4 prêts au vol d’ici avril 2020, a déclaré à CNBC une personne familière avec l’accord. Mais, début 2019, l’équipe des moteurs de l’entreprise a présenté une mise à jour à Smith et chaque composant du moteur BE-4 avait un problème technique associé, a déclaré cette personne. La société n’a pas encore livré ces moteurs BE-4 prêts au vol à ULA.

Blue Origin teste l’un des moteurs de fusée BE-4 que la société développe pour lancer sa fusée New Glenn. Origine Bleue | gif par @thesheetztweetz

Blue Origin est également engagé dans une bataille judiciaire acharnée, après avoir perdu l’attribution par la NASA d’un contrat d’atterrisseur lunaire de plusieurs milliards de dollars à SpaceX. La pression des retards et des pertes de contrats pourrait expliquer pourquoi certains considèrent le style de leadership de Smith comme bourru ou autoritaire. Mais une personne proche du PDG a souligné une disparité entre Smith et les attentes de la main-d’œuvre principalement basée à Washington – qui est souvent très compétitive et n’a pas besoin de déménager pour trouver des emplois aussi techniques et bien rémunérés. Cette personne a également souligné le manque de cohésion dans l’équipe autour de Smith. Lors d’une réunion, par exemple, Smith a déclaré à son équipe « il n’y a rien que vous puissiez m’apprendre que je ne connaisse déjà », selon deux personnes au courant de cette discussion. Une autre personne proche de Smith a déclaré à CNBC qu’à un moment donné, les relations entre le PDG et son équipe de direction s’étaient tellement détériorées que Blue Origin avait engagé un consultant en leadership pour examiner la situation. Après des heures d’entretiens individuels avec l’équipe de direction de Smith, le consultant a commencé sa présentation de commentaires à Smith par la ligne suivante : « C’est l’opinion unanime de votre équipe de direction que vous êtes un micromanager. » Smith a simplement répondu : « Vous pensez que vous me dites quelque chose que je ne sais pas ? J’en suis sacrément fier et je n’ai aucune intention de changer », selon deux personnes qui étaient présentes à la réunion et une troisième qui a entendu parler de ses commentaires après coup. Un porte-parole de Blue Origin a démenti ces commentaires, déclarant dans un communiqué: « Nous avons vérifié auprès de toute l’équipe de direction et du consultant en leadership que vous avez référencé et nous pouvons confirmer à 100% que ces déclarations n’ont jamais été dites. » Bien que les détails concernant le chiffre d’affaires de Blue Origin n’aient pas été signalés auparavant, le dégoût interne général pour Smith l’a été. Cela se reflète dans le site d’emploi Glassdoor, qui montre que seulement 19% des employés approuvent le leadership de Smith. C’est nettement en deçà de l’approbation des autres dirigeants de l’espace, car Glassdoor montre que 91 % des employés de SpaceX approuvent le PDG Elon Musk et 77 % de United Launch Alliance approuvent le PDG Tory Bruno. Bezos, qui investit des milliards dans Blue Origin via les ventes d’actions Amazon, n’a pas encore montré qu’il n’était pas satisfait de Smith. Pour sa part, Bezos a commencé à passer plus de temps avec sa société spatiale, comme l’a rapporté CNBC lundi. Deux personnes familières avec son implication ont déclaré que Bezos était techniquement astucieux, montrant une compréhension approfondie des engins spatiaux et des fusées. Cependant, ces personnes ont également déclaré qu’il y avait peu ou pas de chance que Bezos décide de diriger lui-même Blue Origin à temps plein.