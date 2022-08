Le PDG qui a développé Tesla de scooters électriques partage des conseils d’innovation

Horace Luke n’est pas fan du mot “non”. “Si je demande la première fois [whether] Je peux faire quelque chose et c’est un “non”, je trouverai un autre gars à qui demander. Si le deuxième gars dit non, alors je vais le faire”, a déclaré l’entrepreneur. “Je vais juste le faire moi-même parce que je crois vraiment en l’idée.” Sa philosophie de “ne pas demander la troisième fois” a pris l’homme de 52 ans loin – il est le fondateur de Gogoro, un fabricant taïwanais de scooters électriques et d’un réseau d’échange de batteries. Lancée en 2011, la startup affirme avoir depuis construit un réseau de plus de 2 300 stations de batterie swap-and-go, alimentant 350 000 échanges de batterie quotidiens pour les deux-roues. “D’ici la fin de cette année, nous aurons plus d’emplacements que de stations-service à Taïwan”, a déclaré Luke à CNBC Make It. Ses investisseurs incluent Generation Investment Management d’Al Gore, Foxconn – l’un des plus grands fournisseurs d’Apple – et l’application indonésienne GoTo.

Malgré son succès, l’approche de Luke en matière de mobilité urbaine et de durabilité n’a pas toujours été bien accueillie. “Non seulement personne ne travaillait sur un tel sujet, en même temps personne ne croyait en nous… quand nous avons lancé notre magasin phare, les gens sont venus [and] demandé, ‘Qui possédera [this] batterie quand tu fais faillite?'” Le PDG a ajouté en riant : “C’est une question vraiment grossière à poser. Mais je pense que la convivialité et la commodité de l’échange de batterie ont vraiment conquis le cœur des consommateurs.”

Je considère l’innovation comme une spirale ascendante et mon travail quotidien consiste à entretenir cette spirale. Horace Luc Fondateur Gogoro

Luke n’est pas étranger à l’innovation – il a travaillé chez Microsoft, où il a dirigé l’idéation de produits et le développement de la marque pour ses produits importants, y compris la Xbox et Windows XP d’origine. Avant de fonder Gogoro, il était également directeur de l’innovation chez le fabricant de smartphones HTC. Avec plus de 15 ans d’expérience à son actif, Luke a un certain nombre de conseils pour développer de nouveaux produits. CNBC Make It découvre ce qu’ils sont.

1. Écoutez les autres

Quand il s’agit d’innovation, ce n’est jamais le travail de vous et de vous seul, a déclaré Luke. “Si vous venez dans mon bureau, vous constaterez que mon bureau est vraiment bruyant. Beaucoup de gens entrent et sortent… discutent et parlent de choses.” La partie la plus importante de la création de nouveaux produits consiste en fait à utiliser “vos oreilles”, a-t-il ajouté. “C’est la capacité d’entendre 1 000 idées et de les choisir [that work]les combiner et ensuite rassembler les gens pour qu’ils travaillent maintenant culturellement dans la même direction.”

Vous devez fournir quelque chose qui fait sourire les gens [faces] quand ils l’utiliseront, ils l’adopteront. Horace Luc Fondateur Gogoro

Cependant, avoir de bonnes idées ne suffit pas – c’est la capacité de les exécuter qui est “vraiment importante”. “Le gars qui dit qu’une voiture peut voler, mais il n’a jamais fait voler la voiture – c’est juste un fou. Mais le gars qui a fait voler la voiture, c’est un génie”, a ajouté Luke. C’est pourquoi, au-delà de l’écoute des idées de son équipe, il se voit jouer un rôle énorme pour les rallier à travailler vers le même objectif de créer de nouveaux produits. “Je considère l’innovation comme une spirale ascendante et mon travail quotidien consiste à entretenir cette spirale.”

2. Sortez des sentiers battus

Une chose que Luke ne ferait jamais ? Travaillez sur des projets où “quelqu’un est capable de dire : ‘Tu veux dire, comme ça ?'” “Instantanément, ce projet est tué parce que je ne veux pas qu’il y ait un exemple là-bas. Vous devez trouver votre propre idée … sortir des sentiers battus”, a-t-il ajouté.

C’est, a-t-il dit, l’approche qui a conduit à la création de la Xbox originale. “C’est pourquoi la Xbox est née – c’était une boîte qui fournit une technologie informatique, c’est au-delà de ce qu’une console de jeu pourrait faire”, a déclaré Luke. “Au lieu d’un appareil qui joue à des jeux, qu’en est-il d’un PC qui divertit ?”

3. Trouver le bon produit