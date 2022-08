Le PDG publie un selfie en pleurs sur LinkedIn après avoir licencié des employés – et cela devient viral

Braden Wallake, PDG de HyperSocial poste sur Linkedin. Source : Linkedin

Un PDG a déclenché un grand débat en ligne après poster un selfie de lui-même pleurant sur LinkedIn après les licenciements qu’il a effectués dans son entreprise. Braden Wallake, qui dirige l’agence de marketing interentreprises Hypersocial basée dans l’Ohio, a partagé la photo mercredi. La publication a depuis reçu plus de 6 700 commentaires et près de 33 000 réactions. “Ce sera la chose la plus vulnérable que je partagerai jamais. J’ai fait des allers-retours pour publier ceci ou non. Nous avons juste dû licencier quelques-uns de nos employés. J’ai vu beaucoup de licenciements au cours de la dernière quelques semaines sur LinkedIn. La plupart d’entre eux sont dus à l’économie, ou à toute autre raison. La nôtre ? Ma faute.” Wallake a écrit à côté de la photo qui montre des larmes coulant sur son visage. Wallake dit qu’il a pris une décision en février qui a finalement conduit aux licenciements. Il n’a pas encore expliqué quelle était cette décision mais a déclaré sur LinkedIn qu’il prévoyait de le faire à l’avenir. Décrivant les licenciements comme la “chose la plus difficile” qu’il ait jamais eu à faire, Wallake a déclaré qu’il aimait ses employés et souhaitait être “un propriétaire d’entreprise qui n’était motivé que par l’argent et ne se souciait pas de qui il blessait en cours de route”.

“Oui, je suis le PDG qui pleure”

Certains utilisateurs de LinkedIn se sont moqués du message de Wallake, le qualifiant de “déconnecté” et “digne de grincer des dents” ou ont suggéré qu’il devrait se concentrer sur l’aide à ses anciens employés plutôt que sur la façon dont la situation l’avait affecté. “S’il vous plaît. Licencier des gens est horrible pour vous, mais encore plus horrible pour eux. Il s’agit de prendre soin de leur bien-être, pas de poster du deuil pour vos propres goûts. C’est disgracieux, gratuit, insensible et collant. Grandissez, prenez soin de ces gens qui vous prétendez être si inquiet, assumez vos erreurs en privé et arrêtez d’être si narcissique”, a écrit un commentateur. D’autres ont soutenu Wallake, disant qu’ils comprenaient que licencier des gens était un processus émotionnel, et ont loué son ouverture. Cela comprend l’un de ses anciens employés, Noah Smith, qui défendu son ancien patron et a dit qu’il ne voulait travailler que pour des managers comme lui. “Pour ceux qui chercheraient à m’embaucher, je suis seulement intéressé à travailler pour des gens comme Braden Wallake qui a une vision positive de la vie. Je ne suis pas intéressé à travailler pour vous si vous pensez que travailler plus d’heures SEULEMENT pour gagner plus d’argent est le moyen le plus précieux de passer votre temps.” Wallake a suivi son message d’origine avec un message de suivi, en disant: “Salut tout le monde, oui, je suis le PDG qui pleure. Non, mon intention n’était pas de m’en prendre à moi ou de me victimiser. Je suis désolé que cela se soit passé de cette façon. .” “Ce n’était pas à moi de dévoiler publiquement les noms des employés”, a-t-il poursuivi. “Ce que je veux faire maintenant, c’est essayer de remédier à cette situation et créer un fil de discussion pour les personnes à la recherche d’un emploi.” Hypersocial n’était pas immédiatement disponible pour commenter lorsqu’il a été contacté par CNBC.

Une tendance plus large ?