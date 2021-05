Le PDG John Ng sur un avenir durable à Singapour

«Le premier est la disponibilité d’une (a) usine à cycle combiné de technologie moderne. Ainsi, même (si) vous disposez de la technologie moderne, vous devez également disposer de carburant. Et pendant cette période, la Malaisie et l’Indonésie (avaient) ouvert les exportations de gaz naturel acheminé vers Singapour », a-t-il expliqué.

Aujourd’hui, en tant que PDG de YTL PowerSeraya, un producteur d’électricité singapourien tant pour les entreprises que pour les particuliers, il affirme que la durabilité devient de plus en plus importante.

En avril, la société a nommé Lim Han Kwang au poste de chef du groupe de la vente au détail, de la réglementation et des énergies renouvelables, chargé de diriger les efforts écologiques de l’entreprise. Lim est également PDG de sa filiale d’approvisionnement au détail Geneco, qui propose un service d’installation de panneaux solaires à ses clients et propose également des plans d’énergie renouvelable.

Les compétences et l’expertise en matière de gestion des déchets, de réglementation et de sécurité doivent être développées davantage avant que la ville-État ne soit prête à construire une centrale nucléaire, a déclaré Ng.

Une source d’énergie qui émet «presque zéro» carbone est l’énergie nucléaire, a déclaré Ng, bien que la catastrophe de la centrale électrique de Fukushima Daiichi au Japon en 2011 signifie que la perception publique de l’énergie nucléaire est médiocre et que les décideurs politiques ne veulent pas en discuter. « La question est de savoir comment rendre le nucléaire plus sûr? Comment rendre le nucléaire plus acceptable pour le public? »

Former le personnel et le motiver sont deux points que Ng soulève lorsqu’il est interrogé sur les leçons les plus difficiles de sa carrière. «Cela a été difficile, en particulier ces sept dernières années, où l’industrie de l’électricité a subi des pertes financières dans la région, environ 2 milliards de dollars… Les employés ont le sentiment qu’il s’agit d’une« industrie en déclin », et étant une industrie en déclin, la question comment continuez-vous à améliorer vos compétences? «

Ng a mis en place une «initiative de changement culturel» qui a aidé l’entreprise à avancer et a contribué à la performance technique de l’entreprise – l’entreprise n’a enregistré aucune panne de courant ni aucun «voyage» pendant deux ans.

Le groupe de production d’électricité de YTL PowerSeraya a vu sa part de marché baisser de 2,5% en 2019-2020, selon son dernier rapport annuel publié en juin dernier. Les prix du pétrole ont chuté de façon spectaculaire au cours de la pandémie de l’année dernière, mais la société – comme d’autres – a souffert car elle avait « sur-couvert » l’actif, a déclaré Ng. De plus, la consommation globale d’électricité a diminué, car les commandes d’abris sur place ont entraîné la fermeture des lieux de travail, un «double coup dur» pour les entreprises d’électricité. « La pandémie nous a rendu la vie très, très difficile. Mais la bonne chose est que nous nous débrouillons bien », a déclaré Ng.

Dans les années à venir, une demande accrue d’énergie renouvelable aidera l’industrie à travailler plus efficacement, selon Ng. « Les consommateurs (veulent) plus d’énergie renouvelable, mais ce n’est qu’une partie … L’important pour tous les PDG est de savoir comment encourager (les gens) à utiliser moins et à être plus efficaces en termes de fonctionnement. »