Le PDG et président de Suncor, Mark Little, démissionne

Suncor a annoncé vendredi soir que le PDG Mark Little quittait ses fonctions de président et chef de la direction et démissionnait du conseil d’administration.

Kris Smith, qui est actuellement vice-président exécutif, Aval, a été nommé PDG par intérim.

“Suncor s’est engagée à atteindre l’excellence en matière de sécurité et d’exploitation dans l’ensemble de son entreprise, et nous devons reconnaître où nous avons échoué et reconnaître le besoin critique de changement”, a déclaré le président du conseil d’administration, Michael Wilson, dans un communiqué. « Nous félicitons Mark pour son professionnalisme et le travail exceptionnel qu’il a accompli pour guider Suncor à travers la pandémie et diriger l’approche progressive de notre secteur en matière de transition énergétique. Nous le remercions pour ses années de service au sein de l’entreprise et lui souhaitons bonne chance.

“Kris est un dirigeant accompli avec 22 ans d’expérience dans notre entreprise”, a ajouté M. Wilson. “Il est un leader très compétent et a toute la confiance du conseil d’administration pour agir à titre de chef de la direction par intérim de Suncor.”

Le communiqué n’a pas indiqué la raison du départ de Little.

Fin avril, l’investisseur activiste Elliott Management a appelé à des changements au conseil d’administration de Suncor et à un examen de sa direction générale. Dans une lettre au conseil, ils ont critiqué le dossier de sécurité de Suncor. Depuis 2014, ils ont déclaré qu’il y avait eu 12 décès au travail sur les sites de Suncor, ce qui, selon Elliott, était plus que tous les pairs les plus proches de l’entreprise réunis.

Un autre travailleur est décédé jeudi à la mine Suncor Base Plant au nord de Fort McMurray.

Le gestionnaire de placements américain, qui a déclaré détenir une participation économique de 3,4 % dans Suncor, y compris des actions et des contrats dérivés réglés en espèces, souhaite ajouter cinq nouveaux administrateurs indépendants au conseil d’administration de Suncor dans le cadre d’autres changements importants.

“Notre investissement dans Suncor est étayé par notre conviction qu’avec le bon leadership, l’entreprise peut restaurer son succès antérieur”, ont écrit John Pike, associé d’Elliott, et Mike Tomkins, gestionnaire de portefeuille, dans leur lettre.

“Les opérations intégrées de sables bitumineux de Suncor sont une partie essentielle de l’approvisionnement énergétique mondial, et nous pensons que ces actifs sont considérablement sous-évalués.”



Avec des fichiers de La Presse canadienne