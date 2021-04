« Au cours des deux derniers trimestres, nous avons ajouté plus de clients au cours de ces trimestres qu’au cours de l’ensemble des [2020]», a déclaré Spaulding, qui a rejoint Stitch Fix, basé à San Francisco en janvier 2020 après plus de deux décennies chez Bain & Company.

De plus en plus de consommateurs se sont tournés vers les achats en ligne pendant la pandémie, en particulier pour les vêtements, qui font partie de l’identité fondamentale de Stitch Fix, a noté Spaulding. La société en voit maintenant les avantages alors que l’économie se remet du ralentissement de Covid et que les consommateurs reprennent des activités auxquelles ils se sont abstenus.

Bien que ce ne soit pas inhabituel pour les fondateurs de start-up quittent leur poste de PDG au fur et à mesure que leur entreprise mûrit, l’annonce de Stitch Fix mardi a néanmoins surpris certains observateurs et analystes du secteur. Les actions de la société ont chuté à la suite de la nouvelle.

Spaulding, qui occupe actuellement le poste de président, est sur le point de prendre les rênes du fondateur et PDG Katrina Lake le 1er août. Lake, qui a lancé Stitch Fix en 2011 et l’a rendu public six ans plus tard, deviendra alors président exécutif de la conseil d’administration de l’entreprise.

En dehors des expéditions régulières de vêtements aux clients, Stitch Fix a ajouté un achat direct option ces dernières années.

Lorsque l’embauche de Spaulding a été annoncée fin 2019, un communiqué de presse dit une partie de son objectif serait de «conduire la prochaine phase de croissance de Stitch Fix», qui comprend l’offre d’achat direct.

En plus de faire progresser les ventes de vêtements en ligne, la pandémie « a accéléré les rôles pour nous en tant qu’équipe de direction », a déclaré Spaulding à CNBC.

«Cela approfondit la relation de tout dirigeant qui traverse une crise», a-t-elle déclaré. Mais la pandémie « a aussi vraiment permis à Katrina et moi de nous diviser pour conquérir et pour moi de jouer un rôle de façonner ce prochain chapitre et l’avenir de l’entreprise, de me concentrer sur l’innovation au sein de notre modèle et vraiment la table avec notre future équipe. »

Spaulding a fait remarquer que Lake restera une employée de Stitch Fix, en plus de son rôle de présidente exécutive du conseil. « Nous plaisantons en quelque sorte, nous serons les patrons les uns des autres », a déclaré Spaulding.

« [Lake] sera très fortement axé sur l’impact social, à la fois sur la durabilité et le rôle que nous pouvons jouer dans la chaîne d’approvisionnement de l’habillement; diversité, équité et inclusion; et des choses autour des partenariats de marque et des choses qui sont vraiment des domaines qui font sa force », a déclaré Spaulding. «