Le PDG émergent dit que la FDA détient plus de 100 millions de doses de vaccin J&J Covid pour des tests supplémentaires après des doses bâclées

La FDA détient plus de 100 millions de doses de vaccin Johnson & Johnson Covid-19 pour des tests supplémentaires après que l’agence a découvert de multiples violations de la sécurité dans l’usine – gérée par Emergent BioSolutions – qui aidaient à prendre les photos, a déclaré mercredi le PDG d’Emergent, Robert Kramer.

Les États-Unis ont confié à J&J la responsabilité de l’usine de Baltimore le mois dernier après avoir appris qu’Emergent, un entrepreneur fédéral qui fabriquait des ingrédients clés pour J&J et AstraZeneca, avait contaminé les deux tirs. Kramer témoigne mercredi devant les législateurs de la Chambre des mauvaises conditions dans l’usine de Baltimore de la société, qui serait responsable de la ruine de millions de tirs de J&J Covid-19.

Lors de l’audience devant le sous-comité spécial de la Chambre sur la crise du coronavirus, le représentant Steve Scalise, R-La., A demandé à Kramer combien de doses de vaccin J&J étaient détenues par la Food and Drug Administration mais n’étaient pas contaminées.

« Nous avons fabriqué un nombre important de doses. Encore une fois, nous fabriquons les substances médicamenteuses en vrac », a déclaré Kramer au législateur. « Il a été rapporté dans un certain nombre d’agences de presse qu’il y a probablement plus de 100 millions de doses du vaccin J&J que nous avons fabriqué et qui sont actuellement évaluées par la FDA pour une libération et une disponibilité potentielles. »