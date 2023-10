MARQUETTE — Le PDG d’UP Health System-Marquette, Gar Atchison, quittera ses fonctions à compter de la fin novembre.

L’UPHS a annoncé jeudi qu’Atchison avait accepté un nouveau poste dans sa ville natale de Petoskey, où il sera plus proche de sa famille.

« La décision de quitter mon poste à l’UPHS a été une décision très difficile pour ma famille et moi, mais nous savons que c’est le bon choix pour nous maintenant. » Atchison a déclaré dans un communiqué de presse de l’UPHS. «Je suis honoré d’avoir fait partie de l’UPHS et d’avoir élu domicile dans la péninsule supérieure au cours des quatre dernières années. Dans toute cette région, l’UPHS dispose d’une merveilleuse équipe de personnel, de prestataires et de bénévoles dévoués et véritablement engagés à faire progresser la santé de leurs communautés. Je suis fier d’avoir pu me considérer comme l’un d’entre eux et je suis convaincu qu’ils continueront à s’épanouir longtemps après mon départ.

Atchison est PDG d’UPHS-Marquette et président du marché d’UPHS depuis 2019. Avant ses fonctions chez UPHS, Atchison a occupé plusieurs postes de direction au Frye Medical Center, un autre établissement de Duke LifePoint à Hickory, en Caroline du Nord. Il a également été PDG du Hickory Orthopaedic Center, un cabinet orthopédique multisite à Hickory.

Avant cela, Atchison était administrateur du cabinet Bay Street Orthopaedics à Petoskey et directeur des opérations financières du Northern Michigan Hospital, maintenant McLaren Northern Michigan, également à Petoskey.

« Le départ de Gar est doux-amer. » » a déclaré le président du conseil d’administration de l’UPHS, Jerry Napier, dans le communiqué de presse. « Nous sommes heureux de le voir prendre la bonne décision pour sa famille, mais déçus de perdre un grand leader. J’ai toujours été impressionné par sa véritable préoccupation pour la santé et le bien-être de la communauté de la péninsule supérieure. Il a fait un excellent travail en nous guidant à travers les moments difficiles liés à la pandémie de COVID-19 et à d’autres problèmes de santé auxquels nous avons été confrontés dans notre région. Il va nous manquer.”

L’actuelle directrice de l’exploitation d’UPHS-Marquette, Tonya Darner, a été nommée PDG par intérim.

« Notre équipe se consacre à soutenir l’UPHS tout au long de cette transition. » Le président de la division Est de LifePoint Health, Elmer Polite, a déclaré dans le communiqué de presse. « Les hôpitaux UPHS ont de nombreuses initiatives intéressantes en cours, et nous nous engageons à garantir que leurs équipes disposent du soutien et des ressources dont elles ont besoin pour poursuivre leur élan positif et faire progresser leurs efforts pour rendre leurs communautés plus saines.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception