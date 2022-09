Le PDG d’upGrad se rend au bureau en tracteur alors que la ville reste gorgée d’eau au milieu d’une averse

Les habitants de Bengaluru sont divisés en deux camps – ceux qui louent le climat de la ville et ceux qui sont frustrés par le trafic chronique de la ville. Cependant, depuis quelques jours, les éloges pour le climat se sont mués en agacement, tandis que les sentiments à l’égard de la circulation sont restés constants ou se sont aggravés. La ville donne du fil à retordre à ses habitants en raison des pluies incessantes de ces dernières semaines. À tel point que le débordement des égouts, l’arrêt des transports en commun et les fortes inondations ont forcé de nombreux autres à rester à l’intérieur pendant plusieurs jours.

Arjun Mohan, PDG de upGrad de Ronnie Screwvala, a récemment déclaré à moneycontrol qu’il avait dû prendre un ascenseur depuis un tracteur pour se rendre au bureau hier. « De nombreux travaux de construction sont en cours dans ces régions et l’engorgement y est donc pire. Cette fois, c’est arrivé deux fois en une semaine environ. Cela entraîne également du trafic. Je me souviens d’avoir vu sur des cartes ce matin comment le temps de marche jusqu’à un endroit était moins indiqué par rapport à un taxi », a-t-il déclaré à la publication.

La Silicon Valley indienne se désintègre en raison de la détérioration des infrastructures, et l’écosystème des startups fait partie de ceux qui sont à la fois directement et indirectement entravés par l’effondrement des infrastructures. La plupart des startups ont établi des bureaux dans des zones comme Bellandur et Yemalur, qui ont été particulièrement touchées par les pluies constantes de la ville. Alors que la plupart des bureaux des entreprises et du gouvernement sont passés au travail à domicile jusqu’à ce que les eaux de crue se retirent, quelques-uns ont choisi de continuer à travailler depuis le bureau, laissant de nombreux employés bloqués sur des routes inondées ou prenant 2 à 3 heures supplémentaires pour se rendre à leurs bureaux.

Le 5 septembre, la ville, qui est une plaque tournante pour des centaines de startups technologiques et au moins 40 des 105 licornes du pays, a connu sa journée la plus pluvieuse depuis environ huit ans. Selon l’IMD (Indian Meteorological Department), la ville a reçu 131,6 mm de pluie au cours des dernières 24 heures, indique un rapport d’Indian Express.

