Le PDG d’Unity « prend sa retraite » après être devenu l’homme le plus détesté du secteur des jeux vidéo

Après près de neuf ans passés à ruiner la réputation de ce qui était autrefois l’un des moteurs de jeux ouverts les plus populaires au monde, le président-directeur général d’Unity, John Riccitiello, a annoncé qu’il se retirait de son rôle d’homme le plus détesté du jeu vidéo.

Microsoft Surface Laptop Studio 2 pratique

Dans un communiqué, Unity a déclaré que Riccitiello « prendrait sa retraite » de son poste et quitterait le conseil d’administration de la société « avec effet immédiat ». À sa place, Jim Whitehurst, extérieur à l’entreprise et ancien président d’IBM, prendra la direction de l’entreprise. Roelof Botha, qui était auparavant le principal administrateur indépendant du conseil d’administration d’Unity, assume le rôle de président.

Le mois dernier, la société de moteurs de jeux Unity a révélé son grand projet de facturer les développeurs abonnés en fonction du nombre de téléchargements reçus par chaque jeu. Les frais dits de « frais d’exécution » étaient si énormes et hors du champ de gauche qu’ils ont conduit à une révolte parmi les principaux développeurs d’Unity. De nombreux grands noms ont menacé d’abandonner tout projet Unity et de chercher ailleurs un autre moteur de jeu si Unity ne faisait pas marche arrière.

Dans un communiqué, Botha a déclaré : « John a dirigé Unity à travers une croissance incroyable au cours des près de 10 dernières années, nous aidant à passer d’une licence perpétuelle à un modèle d’abonnement, permettant aux développeurs de monétiser, créant d’autres services de jeux pour servir notre communauté de créateurs, menant nous via une introduction en bourse et nous positionnant comme un pionnier dans la communauté des développeurs.

Cette mention d’essayer de « monétiser » les jeux est en partie à l’origine de tout ce chahut. La fureur suscitée par les frais d’exécution s’est répandue dans la communauté des joueurs, et le nom de Riccitiello était devenu de la boue pour l’ensemble de la sphère du jeu. Il est également difficile de dire comment le nouveau plan tarifaire du directeur d’Unity a été adopté par l’entreprise. Police de San Francisco a déclaré qu’un employé d’Unity a proféré une « menace de mort crédible » envers son employeur, même si ce membre du personnel ne travaillait pas au siège californien de l’entreprise.

Il n’a fallu que cinq jours avant que l’entreprise a fait marche arrière et a déclaré qu’elle disposait d’une solution plus souple pour les équipes de développement. Le le nouveau modèle de tarification limite essentiellement les frais de développement selon si un jeu rapporte moins d’un million de dollars au cours de la première année de sortie. Néanmoins, les équipes prévoyant de futurs lancements en 2024 seraient soumises à des frais d’exécution. Malgré la tentative de calmer la situation, l’une des premières cohortes officielles de développeurs sur le moteur Unity rompu à cause du modèle de tarification.

Pour de nombreux développeurs, leur confiance dans Unity a déjà disparu. Tuez la flèche les développeurs Mega Crit déjà annoncé son prochain titre, encore inopiné, passerait à un moteur différent « malgré l’immense quantité de temps et d’efforts que notre équipe a déjà consacré au développement ».

Riccitiello est depuis un certain temps un point sensible dans la conscience collective de la communauté des joueurs. Il a auparavant travaillé comme PDG d’Electronic Arts de 1997 à 2004 et de 2007 à 2013. Il s’est ensuite plongé dans Unity et, ces dernières années, il est plus connu comme celui qui appelés développeurs qui n’ont pas sur-monétisé leurs jeux, des « putains d’idiots ». Il a en outre déclaré que les jeux nécessitaient des « boucles de contrainte » d’une heure pour mieux accrocher les joueurs à des relations parasites avec leurs produits.

L’actuel PDG d’Unity est essentiellement devenu une figure de proue du mécontentement des joueurs face à l’état actuel de l’édition. L’accent excessif mis sur les micro-transactions, les économies de lootbox et le nickel et la gradation globalement excessifs ont érodé tant de plaisir de ce qui aurait été excellent, ou simplement passable, des titres. Le plan de Unity visant à forcer même les plus petits développeurs à payer pour le privilège de ce moteur aurait simplement répercuté ces coûts sur les consommateurs, soit avec des prix plus élevés, soit, plus probablement, avec une monétisation encore plus importante dans le jeu.