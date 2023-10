Le PDG d’Unity, John Riccitiello, prend sa retraite de la société de logiciels de jeux

Unité Le PDG John Riccitiello prend sa retraite de la société de logiciels de jeux après neuf ans, à la suite d’un changement de prix controversé qui a frustré de nombreux développeurs.

Riccitiello, qui dirige Unity depuis neuf ans, quittera également ses fonctions de président et quittera le conseil d’administration, a annoncé lundi la société.

James Whitehurst, ancien PDG d’entreprise de Red Hat, deviendra PDG par intérim d’Unity. Roelof Botha de Sequoia Capital, principal administrateur indépendant du conseil d’administration d’Unity, deviendra président de la société.

Unity a déclaré qu’elle commencerait à rechercher un PDG permanent et que Riccitiello « continuera à conseiller Unity pour assurer une transition en douceur ».

En septembre, Unity a annoncé un changement de prix qui a contrarié de nombreux développeurs qui s’appuient sur la technologie de l’entreprise pour créer des jeux vidéo. Un consortium de développeurs de jeux a protesté contre ce changement, déclarant publiquement lettre qu’il « met en danger les petits et les grands développeurs de jeux » et qu’il a été « réalisé sans aucune consultation de l’industrie ».

Unity a finalement modifié sa mise à jour pour plaire aux développeurs après reconnaissant le mécontentement et les excuses « pour la confusion et l’angoisse causées par la politique de frais d’exécution ».

« Nous écoutons, discutons avec les membres de notre équipe, la communauté, les clients et les partenaires, et apporterons des modifications à la politique », avait alors déclaré la société.

Unity est devenue publique en 2020 et était évaluée à 17 milliards de dollars après son premier jour de cotation. La société a désormais une capitalisation boursière d’un peu plus de 11 milliards de dollars, après la chute de ses actions parallèlement à un déclin technologique plus large en 2022.

« Ce fut un privilège de diriger Unity pendant près d’une décennie et de servir nos employés, clients, développeurs et partenaires, qui ont tous joué un rôle déterminant dans la croissance de l’entreprise », a déclaré Riccitiello dans un communiqué. « J’ai hâte de soutenir Unity tout au long de cette transition et de suivre le succès futur de l’entreprise. »

Les actions Unity ont chuté de 1,5% à 29,70 $ à la clôture du marché lundi.

