Le PDG d’Union Pacific convoqué à une audience de DC sur l’utilisation “inquiétante” de l’embargo

Une locomotive diesel-électrique GE AC4400CW en livrée Union Pacific, est vue avant une éventuelle grève s’il n’y a pas d’accord avec les syndicats des cheminots, alors qu’un train de banlieue Metrolink (à droite) arrive à la gare Union de Los Angeles, Californie, le 15 septembre , 2022. Bing Guan | Reuter

Le Surface and Transportation Board appelle Union Pacifique la direction, y compris le PDG Lance Fritz, comparaîtra aux audiences les 13 et 14 décembre sur l’utilisation des embargos par le chemin de fer de marchandises. Le STB, une agence fédérale indépendante chargée de la surveillance des transports de surface, souhaite interroger Fritz et d’autres hauts dirigeants de l’Union Pacific sur l’utilisation accrue par UP des embargos que l’organisme de réglementation qualifie de “substantiels”. Selon les données du STB, l’utilisation des embargos par l’UP pour contrôler la congestion est passée d’un total de cinq en 2017 à plus de 1 000 à ce jour en 2022. L’agence a déclaré avoir reçu de nombreux rapports selon lesquels les embargos entravent les opérations des expéditeurs et augmentent l’approvisionnement. problèmes de chaîne. UP transporte près de 27 % du fret desservi par le rail et près de 11 % de l’ensemble du volume de fret longue distance. “Les perturbations des niveaux de service d’UP ont un impact négatif important sur la chaîne d’approvisionnement et l’économie du pays”, a déclaré le STB dans un communiqué. “Le Conseil a surveillé de près l’utilisation des embargos par UP et a remarqué une tendance à la hausse inquiétante dans leur utilisation ces dernières années.” UP n’a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire. Le STB a examiné la fiabilité du service des chemins de fer, y compris les niveaux de personnel et l’utilisation d’embargos pour arrêter le flux de marchandises afin de faire face à la congestion. Les données du gouvernement montrent une diminution de l’effectif des employés des chemins de fer ces dernières années, les entreprises ayant adopté un modèle connu sous le nom de Precision Scheduled Railroading, bien que les chemins de fer aient présenté des données pour montrer qu’ils ont ajouté des travailleurs de manière plus agressive en 2022, mais les niveaux d’effectifs globaux restent proches de la stabilité par rapport à la dernière an. L’attrition de la main-d’œuvre due aux congés a été l’une des sources de colère des syndicats des chemins de fer dans l’impasse actuelle avec la direction des chemins de fer au sujet d’un nouvel accord de travail. Le risque d’une grève nationale des chemins de fer de fret en décembre a augmenté. “Ils nous ont coupés jusqu’à l’os, ils nous font travailler à mort. Nous avons des problèmes de qualité de vie”, a déclaré Jeremy Ferguson, président de SMART-TD, qui a voté lundi pour rejeter l’accord de travail, avec une grève des chemins de fer. commençant potentiellement dès le 9 décembre. “Nous avons des problèmes de politique de présence, le moral est au plus bas. Il est temps pour ces PDG de jeter un coup d’œil à leur culture”, a déclaré Ferguson. “S’ils veulent être un bon chemin de fer, ils vont devoir changer leurs habitudes. Les membres sont contrariés par la gestion des chemins de fer et les bénéfices records des PDG au cours des cinq dernières années.” Ferguson, semblable à son collègue président du syndicat Dennis Pierce de BLET, a fait référence à une récente interview de CNBC avec Fritz, au cours de laquelle le PDG d’Union Pacific a ri lorsqu’on l’a interrogé sur le risque d’une grève des chemins de fer. “Cela m’a exaspéré et cela a exaspéré mes membres”, a-t-il déclaré. “De toute évidence, les PDG sont déconnectés, vous savez ? Ils ne prêtent pas attention à ce qui se passe au niveau de ce que nous appelons le niveau des ballasts, là où tout le travail est fait.”

Les syndicats ont un soutien pour leurs préoccupations concernant les réductions de main-d’œuvre ferroviaire. Le président du Surface Transportation Board, Martin Oberman, a déclaré que le service des transporteurs ferroviaires avait été touché en raison de leurs propres actions, et que cela nuisait à l’économie. “Vous ne pouvez pas vous contenter de vider autant de travailleurs et vous attendre à les rappeler quand vous en aurez besoin, cela ne fonctionne tout simplement pas de cette façon”, Oberman a récemment déclaré sur le podcast Prospect. “Les bénéfices et les rachats d’entreprises ont augmenté tandis que le service a chuté de façon spectaculaire.” La STB appelait auparavant les chemins de fer de fret dont UP, CSX , Norfolk Sud et Berkshire Hathaway ‘s BNSF, pour témoigner en avril au sujet des lacunes du service ferroviaire, ce qui a finalement abouti à une ordonnance du STB en juin ordonnant aux rails de corriger les lacunes, et a qualifié les plans initiaux qui avaient été soumis par les rails de « superficiels » et manquant « du niveau de détail qui a été mandaté par l’ordonnance de la Commission. » Fin octobre, le STB a noté dans un communiqué que des données récentes montraient que les quatre transporteurs atteignaient certains de leurs objectifs d’amélioration du service sur six mois, et que de nombreux indicateurs de performance clés évoluaient dans une direction positive. “Cependant, les données continuent de valider les informations anecdotiques qui continuent d’être signalées au Conseil concernant des problèmes de service importants”, a déclaré STB. Richard Edelman, l’un des meilleurs avocats des syndicats ferroviaires qui a témoigné devant le STB, a déclaré à CNBC que le nouveau modèle commercial ne profite qu’aux transporteurs. “Ceux qui dictent maintenant le modèle commercial des chemins de fer ne se soucient pas de “développer” l’entreprise ou même de desservir tous ceux qui souhaitent actuellement un service ferroviaire. Ils ne veulent desservir que les expéditeurs qui peuvent être desservis à la marge bénéficiaire cible”, a déclaré Edelman. , avocat de BMWED, BRS – qui ont tous deux voté en faveur de la grève – et de plusieurs autres syndicats ferroviaires. “Les cheminots et les expéditeurs ferroviaires sont tous deux victimes de ce nouveau modèle d’affaires”, a-t-il déclaré. Ferguson a témoigné devant le STB sur la faible dotation en personnel. Il a déclaré à CNBC que les membres du syndicat sont non seulement furieux de ne pas pouvoir prendre suffisamment de temps, mais que les expéditeurs sont également méprisés. “Les transporteurs ferroviaires ont à peu près le même respect pour leurs expéditeurs que pour nous”, a déclaré Ferguson. “Les transporteurs ne veulent pas amener les trains et les wagons à l’heure. Ils sont en retard. Nous voulions témoigner devant le STB. Les groupes d’expéditeurs ont pu voir que nous nous en soucions. Nous ne sommes pas là uniquement pour l’argent, nous sommes très fiers de notre travail.” La BRS a annoncé mardi qu’elle alignait sa période de statu quo jusqu’au 8 décembre pour s’aligner sur le BMWED, la Fraternité des employés de l’entretien des voies, SMART-TD et la Fraternité internationale des chaudronniers. Si aucun accord n’est conclu, une grève coordonnée pourrait commencer le 9 décembre. Les syndicats des chemins de fer qui ont voté pour la ratification ont déclaré qu’ils ne franchiraient pas les lignes de piquetage et soutiendraient leurs collègues syndiqués.

Impact de la grève sur l’économie et la chaîne d’approvisionnement