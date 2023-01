Le PDG d’UniCredit déclare que l’Europe peut défier les probabilités et éviter une récession

Cependant, un hiver doux a réduit le risque d’une pénurie de gaz et a adouci les prix de l’énergie, tandis que la confiance des consommateurs et les attentes des entreprises dans l’ensemble du bloc monétaire des 20 membres se sont améliorées ces derniers mois.

La flambée des prix de l’alimentation et de l’énergie à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 a exercé une pression immense sur l’économie de la zone euro et a incité la BCE à se lancer dans une série de fortes hausses des taux d’intérêt dans l’espoir de maîtriser l’inflation.

“Nous ne savons pas vraiment comment la guerre se déroule, il y a toujours un décalage dans l’impact de la hausse des taux et donc nous ne savons pas vraiment exactement comment la hausse rapide des taux affectera l’économie et il y a probablement l’un des les plus grands changements dans les chaînes de valeur et dans la géopolitique que nous ayons vus depuis la Seconde Guerre mondiale », a-t-il déclaré.

La BCE devrait procéder à une nouvelle hausse de 50 points de base des taux d’intérêt, portant son taux directeur de 2% à 2,5%. Mario Centeno, membre du conseil d’administration de la BCE et gouverneur de la Banque du Portugal, a déclaré à CNBC mardi qu'”au moins” quelques hausses de taux supplémentaires seraient prévues en 2023.

Orcel a reconnu que la BCE a un “travail très difficile” alors qu’elle cherche à lutter contre l’inflation en augmentant les taux, ce qui, selon certains économistes, nuira davantage à la croissance.

“L’Europe a un type d’inflation différent de celui des États-Unis, c’est principalement l’offre d’énergie, de nourriture, et donc ce qu’ils essaient de faire pour lutter contre l’inflation, c’est de bloquer le reste de la demande, mais évidemment que a un impact disproportionné sur, disons, l’économie loin de ces produits de base », a déclaré Orcel.

“Compte tenu de l’effet de décalage et de tout le reste et du fait que l’économie européenne est assez collante puis cède, nous craignions que si vous resserrez sensiblement au-dessus de 2%, cela puisse avoir des effets indésirables plus tard.”