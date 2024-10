Le PDG d’une société d’IA de Miami paiera 64 000 $ pour régler les accusations de mensonge aux investisseurs

La PDG d’une entreprise de robotique IA qu’elle dirigeait depuis un appartement à Miami était plus à même de cacher les vérités sur les progrès de l’entreprise, elle-même et sur la manière dont l’argent des investisseurs était dépensé que de guider l’entreprise pour produire le robot de service qu’elle avait promis aux investisseurs.

C’est du moins ce qu’affirme une plainte de la Securities and Exchange Commission contre Destiny Robotics et son PDG Megi Kavtaradze. Kavtaradze, légalement, n’admet ni ne nie les accusations. Et elle a refusé de commenter lorsqu’elle a été jointe dimanche par téléphone.

Cependant, l’argent parle. Le règlement de l’affaire approuvé jeudi par le juge K. Michael Moore de la Cour fédérale de Miami indique que Kavtaradze a accepté de payer à la SEC un total de 64 384 $ : 12 990 $ de dégorgement, ce qui représente combien elle a profité des « fausses déclarations » dans la plainte de la SEC ; intérêts de 1 394 $; et une amende civile de 50 000 $.

Bien qu’elle soit également répertoriée comme défendeur dans l’action civile, Destiny Robotics est une société défunte et n’a donc fait l’objet d’aucune pénalité ni restitution.

La plainte de la SEC indique qu’en collectant 141 000 $ auprès d’investisseurs via le financement participatif, Kavtaradze et Destiny « ont fait de fausses déclarations importantes » sur :

▪ ce que les produits Destiny Robotics pourraient faire ;

▪ quand ils seraient libérés ;

▪ a vanté « l’achèvement du prototype d’hologramme tout en omettant qu’il avait été abandonné » ;

▪ « la relation personnelle et commerciale d’un investisseur majeur avec Kavtaradze tout en utilisant son soutien et son rôle d’actionnaire ;

▪ Kavtaradze étant « un cadre expérimenté dans une entreprise technologique » ;

▪ Kavtaradze détourne une partie de l’argent des investisseurs pour son usage personnel », notamment « les repas, les déplacements et les frais d’inscription aux programmes de MBA ».

La page LinkedIn de Kavtaradze indique qu’elle suit actuellement un programme de MBA sur le campus de Berkeley de l’Université de Californie. Bien qu’elle soit fièrement présentée comme la fondatrice et PDG de Destiny dans les publications sur les réseaux sociaux de l’entreprise en 2021 et 2022, elle ne le fait pas. liste Destiny Robotics parmi les expériences sur sa page LinkedIn dès dimanche. Mais elle prévoit du temps avec une « Stealth Startup » de juillet 2021 à août 2023.

C’est sa durée chez Destiny Robotics.

L’adresse sur Site Web de Destiny Robotics toujours actif se trouve au 201 SE Second Ave., Monarc à Met, un immeuble du centre-ville où vivait Kavtaradze.

« J’ai commencé Destiny Robotics pour résoudre le problème des gens qui se sentent seuls », indique la citation de Kavtaradze sur la page Wefunder. « Ma mission est de donner à chacun un assistant domestique humanoïde. »

La plainte de la SEC indique que Kavtaradze, à partir du 21 juillet, a utilisé divers médias pour dire aux investisseurs potentiels que Destiny « développait une technologie de nouvelle génération qui lui permettrait de produire le premier robot humanoïde au monde capable de servir d’assistant et de compagnon à domicile. »

