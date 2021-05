Le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, a déclaré mardi après-midi que si l’offre de conducteurs s’améliore à mesure que de plus en plus de personnes se font vacciner contre le coronavirus, il reste encore beaucoup de place, car la demande de manèges dépasse l’offre.

« Les ETA sont plus élevés que ce que nous voulons, les prix ont augmenté car nous n’avons pas vu l’offre de chauffeurs suivre la croissance de la demande aux États-Unis », a déclaré Khosrowshahi au Conférence JP Morgan sur la technologie, les médias et les communications.

« La position de l’offre est quelque chose sur laquelle nous travaillons toujours. Elle s’améliore certainement, mais nous ne sommes pas satisfaits des ETA et des niveaux de prix que nous constatons et c’est quelque chose que nous allons investir pour améliorer », a-t-il ajouté.

Les Américains se faisant vacciner et les gouvernements assouplissant les restrictions en cas de pandémie, les gens sont prêts à voyager et à quitter à nouveau leur domicile, se tournant vers des sociétés de covoiturage. Cependant, Uber et Lyft font toujours face à un lent retour des pilotes. Si les entreprises ne peuvent pas attirer suffisamment de chauffeurs pour répondre à la demande, elles pourraient faire face à des clients agacés qui doivent débourser plus d’argent et attendre plus longtemps.