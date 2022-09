Le PDG Dara Khosrowshahi a déclaré lundi à “TechCheck” de CNBC qu’à mesure que les dépenses augmentent et que les gens paient plus pour des produits essentiels comme l’épicerie, ils s’inscrivent également pour conduire pour Uber.

SoftBank a investi dans Uber en 2018 et était autrefois son principal actionnaire. Mais le géant japonais a fait face à des pertes croissantes dans son unité d’investissement Vision Fund et a vendu des participations dans des entreprises pour lever des fonds.

Khosrowshahi a déclaré que l’inflation est “partout”, mais qu’Uber ne voit aucun signe de faiblesse en conséquence.

Le rapport d’août étonnamment élevé est l’un des derniers que la Fed verra avant sa réunion des 20 et 21 septembre, et il pourrait conduire à des hausses de taux d’intérêt plus agressives plus longtemps que prévu par les investisseurs.

Les actions d’Uber ont baissé de plus de 3 % à la mi-journée, au milieu d’une chute plus large des actions technologiques qui a fait chuter l’indice Nasdaq, à forte composante technologique, de près de 4 %.