Le PDG du submersible Titanic, Stockton Rush, a partagé l’inquiétude que le navire OceanGate ne fasse pas surface

Le PDG d’OceanGate Expeditions, Stockton Rush, a déclaré l’année dernière que sa plus grande peur était d’être dans un submersible lors d’une des expéditions de son entreprise explorant l’épave du Titanic et de faire face à « des choses qui m’empêcheront de pouvoir remonter à la surface ».

« Ce qui m’inquiète le plus, ce sont les choses qui m’empêcheront de remonter à la surface », a-t-il déclaré. « Surplombs, filets de pêche, risques d’enchevêtrement. Et, ce n’est qu’une technique, une technique de pilotage. C’est assez clair – s’il s’agit d’un surplomb, ne passez pas en dessous. S’il y a un filet, ne vous en approchez pas. Donc, vous pouvez les éviter si vous êtes juste lent et régulier.