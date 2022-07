Le PDG du Shakhtar Donetsk critique la FIFA pour la décision qui autorise les joueurs étrangers à quitter l’Ukraine gratuitement jusqu’en 2023 | Nouvelles du football

Le directeur général du Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin, a accusé la FIFA d’être “négligente” après avoir adopté une règle qui permet aux footballeurs étrangers en Ukraine de partir gratuitement jusqu’en 2023.

Les champions ukrainiens, qui jouent dans la Ligue des champions cette saison, réclament des millions de livres de dommages-intérêts à l’instance dirigeante pour la perte de revenus de transfert après que les joueurs ont été autorisés à suspendre leurs contrats pendant un an en raison de l’invasion russe en cours.

Palkin dit que le club avait l’intention de vendre ces joueurs – qui incluent Manor Solomon à Fulham – et voulait que ces revenus couvrent les pertes et les dettes, qui incluent les paiements futurs dus à d’autres clubs pour les achats de joueurs précédents.

La FIFA affirme avoir consulté toutes les parties prenantes concernées en Ukraine avant de rendre la décision, mais Palkin ne pense pas qu’elles aient parlé aux clubs ukrainiens, à la Fédération de football ou aux ligues du pays.

“Nous avons contacté le service juridique de la FIFA et avons dit” c’est très compliqué, réglons la situation “. Mais ils ont complètement ignoré notre lettre. Aucune réponse du tout”, a-t-il déclaré. Nouvelles de Sky Sports.

“Ensuite, nous avons contacté l’association ukrainienne et créé une lettre avec tous les clubs, l’avons envoyée à la FIFA et n’avons reçu aucune réponse.

“Nous avons eu beaucoup d’arguments, même des journalistes ont appelé la FIFA pour demander” avez-vous communiqué avec toutes les parties prenantes clés “? Ils (la FIFA) ont dit” oui “. Mais ils ont complètement ignoré l’association ukrainienne, les clubs et notre Premier League.

“En même temps, ils se sont connectés au Forum de la Ligue mondiale. De quoi est responsable cette organisation ? C’est ridicule. Sa négligence du processus décisionnel.

“Ils devraient consulter toutes les parties, en particulier les clubs ukrainiens. Toutes les organisations européennes soutiennent l’Ukraine. Comment est-il possible de se comporter ainsi ?

“Si vous avez volé nos joueurs conformément à votre règle, vous (devriez) dire” d’accord, dans ce cas, vous avez la guerre, une situation difficile, (donc) vous n’avez pas besoin de payer ces dettes aux clubs.

“D’un côté, ils n’ont rien fait. ‘Vous devez payer aux clubs jusqu’à 50 millions d’euros de dettes. D’un autre, ils ont volé nos joueurs. Que devons-nous faire ? Ils nous ont juste tués. Personne n’a fait attention, personne ne nous a demandé.

“Cette situation a donné plus de pouvoir aux agents et les rend beaucoup plus riches qu’avant.

“J’ai entendu de la FIFA qu’ils essayaient de mettre en place une sorte de sécurité pour les joueurs étrangers. Bien après le début de la guerre, tous les joueurs étrangers ont été sécurisés en une semaine. Personne n’a poussé les joueurs étrangers à revenir. J’ai négocié avec chacun d’eux. , ils pouvaient être prêtés et vendus, tous étaient contents, même les agents étaient contents.

“Mais la FIFA a pénétré notre écosystème financier et a tout détruit.”

“Fulham s’est retiré de l’accord avec Manor Solomon”

Fulham a conclu un accord d’un an avec l’ailier Solomon, qui devrait être annoncé en août, conformément à cette décision de la FIFA – et Palkin affirme qu’ils se sont retirés d’un accord pour l’acheter afin de le sécuriser pour rien.

“Avec Fulham, nous avons presque tout terminé”, a déclaré Palkin à Sky Sports News. “Nous avons échangé des contrats de transfert.

“Nous avons corrigé tous les éléments des contrats. De notre côté, nous avons même signé le contrat, l’avons tamponné et l’avons envoyé à Fulham pour qu’il le signe de ce côté.

“La FIFA a publié le règlement numéro sept, et le lendemain, ils (Fulham) m’ont envoyé un e-mail me disant merci beaucoup, nous sommes hors de l’affaire, nous prendrons le joueur.”

Fulham a refusé de commenter ces affirmations lorsqu’il a été contacté par Nouvelles de Sky Sports.

Le Shakhtar risque également de perdre l’arrière gauche brésilien Ismaily et l’ancien attaquant de Manchester City Olarenwaju Kayode dans les mêmes circonstances – et tout déménagement ailleurs les amènerait à la fin de leurs contrats avec le Shakhtar.

Salomon reviendra au Shakhtar à peine six mois avant la fin de son contrat, il pourrait donc également parler à des clubs étrangers et convenir d’un pré-contrat pour le 1er janvier 2024. C’est également le cas de l’attaquant brésilien Tete, qui a été lié à Lyon.

Le Shakhtar a également écrit au Tribunal arbitral du sport (TAS) à ce sujet, la décision étant intervenue neuf jours avant le 30 juin, donnant au club un peu plus d’une semaine pour tenter de négocier des ventes.

Un amendement de la FIFA a déclaré que les clubs ne pouvaient pas enregistrer les joueurs rejoignant des contrats suspendus jusqu’au 1er août dans le but de donner plus de temps au Shakhtar, mais il semble que cela ait eu peu d’impact.

La FIFA insiste sur le fait que le statut a été élaboré après consultation des “acteurs clés de l’Ukraine et du football mondial” et “dans le but d’aider efficacement les joueurs, les clubs et les entraîneurs touchés par la guerre”.

L’instance dirigeante a déclaré Sky Sports Nouvelles: “En tant que telle, la décision est le résultat d’un certain nombre de réunions différentes, notamment avec la participation de l’Association européenne des clubs (ECA), l’organisme indépendant représentant directement les clubs de football au niveau européen.

“La décision du Bureau a été prise dans le but d’aider efficacement les joueurs, les clubs et les entraîneurs touchés par la guerre en Ukraine, car les dispositions donnent aux joueurs et aux entraîneurs la possibilité de s’entraîner, de jouer et de recevoir un salaire, tout en protégeant les clubs ukrainiens et en facilitant le départ. de joueurs étrangers et d’entraîneurs de Russie.

“Tout litige potentiel découlant de la décision du Bureau sera traité par les instances compétentes de la FIFA conformément aux réglementations applicables.”