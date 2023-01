Le PDG du pétrole, Sultan Al Jaber, est la personne idéale pour diriger la COP 28

ABU DHABI — Si le monde a de la chance, cela pourrait être l’année où les producteurs de combustibles fossiles et les militants pour le climat enterrent leurs hachettes et unissent leurs forces pour réduire les émissions et assurer l’avenir de notre planète.

Si cela semble désespérément utopique, discutez-en avec les dirigeants de cette monarchie du Moyen-Orient riche en ressources et génératrice d’énergies renouvelables. Les Émirats arabes unis sont déterminés à injecter de la spécificité, de l’urgence et du pragmatisme dans un processus qui a souvent fait défaut aux trois : la 28e convocation de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, connue sous le nom de COP 28, que les Émirats arabes unis accueilleront du 30 novembre au mois de décembre. 12.

Pour lancer 2023, les communautés du pétrole, du gaz et du climat se sont réunies ce week-end pour le Forum mondial de l’énergie du Conseil de l’Atlantique, lançant la Semaine annuelle de la durabilité d’Abu Dhabi. Après des décennies de méfiance mutuelle, on reconnaît de plus en plus qu’ils ne peuvent pas vivre l’un sans l’autre.

Remercier le président russe Vladimir Poutine guerre criminelle en Ukraine, et sa militarisation continue de l’énergie, pour avoir injecté une nouvelle dose de réalité impitoyable dans les conversations sur le climat. Il a rarement été aussi clair que la sécurité énergétique et l’énergie plus propre sont indissociables. Le principe directeur est “le trilemme de la durabilité énergétique», défini comme la nécessité d’équilibrer la fiabilité énergétique, l’abordabilité et la durabilité.

Ce qui contribue à ce nouveau pragmatisme, c’est la reconnaissance par une grande partie de la communauté climatique que le la transition énergétique vers les énergies renouvelables ne peut se faire sans énergies fossiles, ils doivent donc être rendus plus propres. Ils sont venus à accepter que le gaz naturelen particulier le gaz naturel liquéfié (GNL), avec la moitié de l’empreinte carbone du charbon, constitue un puissant carburant de transition.

Autrefois ridiculisé par les militants écologistes, le nucléaire gagne aussi de nouveaux adeptes… en particulier lorsqu’il s’agit de petites usines modulaires où il y a moins de soucis de sécurité et de prolifération d’armes.

Pour leur part, presque tous les grands producteurs de pétrole et de gaz, qui considéraient autrefois les militants du climat avec mépris, adoptent désormais la réalité de la science du climat et sont investir des milliards de dollars dans les énergies renouvelables et les efforts pour rendre leurs combustibles fossiles plus propres.

“Chaque producteur sérieux d’hydrocarbures sait que l’avenir, dans un monde où l’utilisation des combustibles fossiles diminue, doit être à faible coût, à faible risque et à faible émission de carbone”, a déclaré David Goldwyn, l’ancien envoyé spécial du département d’État pour l’énergie. “La seule façon de s’assurer que nous le faisons est d’avoir l’industrie autour de la table.”

Nulle part ce changement parmi les militants du climat n’est plus évident qu’en Allemagne, où le vice-chancelier Robert Habeck, le chef du Parti vert, est le pragmatique en chef.

Habeck, qui est ministre fédéral des Affaires économiques et de l’Action pour le climat, a été le moteur de la prolongation de la durée de vie des trois centrales nucléaires du pays jusqu’en avril et du lancement du premier terminal d’importation de GNL en Allemagne en décembre, avec pas moins de cinq autres à suivre. .

“Je suis responsable en dernier ressort de la sécurité du système énergétique allemand”, a déclaré Habeck au journaliste du Financial Times, Guy Chazan, dans un profil de balayage de l’homme politique allemand. “Donc, la responsabilité m’incombe. … Je suis devenu ministre pour prendre des décisions difficiles, pas pour être le politicien le plus populaire d’Allemagne.”

Quelques militants du climat étaient consternés ce jeudi lorsque les Émirats arabes unis ont nommé Sultan Al Jaber, PDG de la compagnie pétrolière nationale d’Abu Dhabi (ADNOC), président de la COP 28 de cette année.

“Cette nomination va au-delà de mettre le renard en charge du poulailler”, a déclaré Teresa Anderson d’ActionAid, une organisation caritative de développement. “Comme lors du sommet de l’année dernière, nous voyons de plus en plus des intérêts des combustibles fossiles prendre le contrôle du processus et le façonner pour répondre à leurs propres besoins.”

Ce que cela oublie, c’est qu’Al Jaber expérience riche en énergies renouvelables et en combustibles fossiles font de lui un choix idéal à un moment où les efforts pour lutter contre le changement climatique ont été beaucoup trop lents, manquant de l’inclusivité pour produire des résultats plus transformateurs.

Al Jaber est PDG du 14e producteur mondial de pétrole, mais il a également été le PDG fondateur de Masdar, l’un des plus grands investisseurs mondiaux dans les énergies renouvelables, dont il reste président. Il représente également un pays qui, malgré ses richesses en ressources, est devenu un important producteur d’énergie nucléaire, a été le premier pays du Moyen-Orient à adhérer à l’Accord de Paris sur le climat et a été le premier pays du Moyen-Orient à établir une feuille de route pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Au cours des 15 dernières années, les EAU ont investi 40 milliards de dollars d’énergies renouvelables et de technologies propres dans le monde. En novembre, il a signé un partenariat avec les États-Unis pour investir 100 milliards de dollars supplémentaires dans l’énergie propre. Environ 70 % de l’économie des Émirats arabes unis est générée en dehors du secteur pétrolier et gazier, ce qui en fait une exception parmi les principaux pays producteurs dans sa diversification.

Le cheikh Mohamed bin Zayed al Nahyan, président des Émirats arabes unis, a expliqué la situation de son pays approche de cette façon: “Il y aura un moment, dans 50 ans, où nous chargerons le dernier baril de pétrole à bord du navire. La question est… allons-nous nous sentir tristes ? Si notre investissement aujourd’hui est juste, je pense – chers frères et sœurs – nous célébrerons ce moment.”

Al Jaber, s’adressant samedi au Forum mondial de l’énergie de l’Atlantic Council, a exprimé son ambition d’obtenir des résultats plus rapides et plus transformateurs lors de la COP 28.

“Nous sommes loin du compte”, a déclaré Al Jaber.

“Le monde est en train de rattraper son retard en ce qui concerne l’objectif clé de Paris de maintenir les températures mondiales à 1,5 degré”, a-t-il déclaré. « Et la dure réalité est que pour atteindre cet objectif, les émissions mondiales doivent chuter de 43 % d’ici 2030. Pour ajouter à ce défi, nous devons réduire les émissions à une époque d’incertitude économique persistante, de tensions géopolitiques accrues et de pression croissante sur l’énergie. ”

Il a appelé à “des progrès transformationnels… grâce à des partenariats, des solutions et des résultats qui changent la donne”. Il a déclaré que le monde devait tripler la production d’énergie renouvelable de huit térawattheures à 23, et plus que doubler la production d’hydrogène à faible émission de carbone à 180 millions de tonnes pour les secteurs industriels, qui ont l’empreinte carbone la plus difficile à réduire.

“Nous travaillerons avec l’industrie de l’énergie pour accélérer la décarbonisation, réduire le méthane et développer l’hydrogène”, a déclaré Al Jaber. “Continuons à nous concentrer sur la réduction des émissions, pas sur le progrès.”

Si cela semble utopique, prenons-en plus.

— Frédérick Kempe est le président et chef de la direction du Conseil de l’Atlantique.