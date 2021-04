DETROIT – Un PDG du Michigan a été accusé d’avoir volé 240000 dollars destinés à aider les pauvres et les sans-abri et les avoir dépensés pour des voyages dans des centres de villégiature en Floride, des virées shopping, des vêtements de sport Lululemon et un nouveau toit sur sa maison de 700000 dollars, selon une plainte pénale non scellée jeudi en tribunal fédéral.

John R. Lynch, 56 ans, de Grosse Pointe Park, Michigan, aurait abusé de son poste de directeur financier et directeur général de l’organisation Holy Cross pour s’aider lui-même, sa famille et ses amis.

Holy Cross est une organisation à but non lucratif qui reçoit un financement du gouvernement et qui aide à fournir un soutien financier, une aide sociale et des services de santé comportementale aux enfants et aux familles défavorisés du Michigan.

Le gouvernement allègue que Lynch, qui gagnait 200000 dollars par an à Holy Cross, a utilisé son travail à l’organisme de bienfaisance pour aider à financer son style de vie et a réussi son plan en soumettant de fausses factures et en payant des entreprises qu’il prétendait être gérées par un étaient vraiment les siens.

Il est accusé de fraude électronique et postale – passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 20 ans – et de vol d’une organisation qui reçoit un financement fédéral, un crime de 10 ans.

Pour plus de détails:Le gouvernement fédéral affirme que le PDG de Grosse Pointe a volé 240000 dollars aux pauvres pour acheter des voyages, un nouveau toit, des lululemons

Lynch est apparu sur le radar du gouvernement fédéral en 2017 lorsqu’un employé de Holy Cross a remarqué que Lynch semblait utiliser sa carte d’entreprise Holy Cross American Express pour payer ses dépenses personnelles, selon l’affidavit d’un agent du FBI déposé devant un tribunal fédéral. Une enquête a suivi et les auditeurs ont découvert qu’entre 2014-2017, Lynch avait abusé de sa carte d’entreprise à hauteur de 36 500 $.

Selon le FBI, tout cet argent était censé aider les enfants et les familles dans le besoin qui se sont tournés vers Holy Cross pour obtenir de l’aide.

Au cours de leur enquête, les auditeurs ont également signalé de nombreuses vérifications que Lynch avait écrites à diverses entités au fil des ans, dont aucune ne concernait des affaires commerciales de Holy Cross, selon l’affidavit du FBI.

Par exemple, en 2016, Lynch a écrit deux chèques Holy Cross totalisant 12500 $ qui ont été utilisés pour mettre un nouveau toit sur son tudor en brique de 4000 pieds carrés.

Et il y avait des intrigues avec un beau-frère anonyme, dit le FBI. Selon le FBI, Lynch a fini par émettre 14 chèques tirés sur le compte courant de Holy Cross Children’s Services à son beau-frère, pour un total de 39 150 $. Son beau-frère a déposé les chèques dans son compte chèque personnel, puis a écrit huit chèques à Lynch, partageant le montant.

Selon les archives judiciaires, Lynch a également dirigé les fonds de Holy Cross vers sa propre société de conseil et une entreprise de services de sécurité qu’il contrôlait secrètement par l’intermédiaire d’un beau-frère. Les archives judiciaires montrent que Holy Cross a embauché cette entreprise de sécurité pour travailler au Samaritan Center sur le côté est de Detroit sans aucun processus d’appel d’offres, ne sachant pas que Lynch contrôlait secrètement l’entreprise par l’intermédiaire d’un parent.

Lynch est devenu le directeur financier de l’organisation Holy Cross en 2012, selon des documents judiciaires. Il a été payé 180000 $ cette année-là, bien que son salaire ait grimpé à 200000 $ lorsqu’il est devenu un employé de Holy Cross en 2015.

Il a été licencié en 2017 après que ses activités de carte de crédit aient suscité des soupçons.

Lynch a fait une première comparution devant un tribunal fédéral jeudi et a été libéré moyennant une caution non garantie de 10 000 $. Son avocat commis d’office, Benton Martin, a refusé de commenter.

