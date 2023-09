Le PDG du géant de la robotique ABB est « plutôt pessimiste » sur la Chine

ABB affirme être le principal acteur de la robotique sur le marché chinois, représentant plus de 90 % des ventes de produits, solutions et services fabriqués localement.

ABB est l’une des plus grandes entreprises mondiales opérant dans le domaine de la fabrication industrielle. Avec ses machines intégrées dans les usines de nombreuses grandes entreprises mondiales, les performances de l’entreprise servent en quelque sorte de baromètre de la santé du secteur manufacturier – et de l’économie en général.

Rosengren a déclaré que le déclin du développement immobilier chinois et les lourdes dettes auxquelles le secteur est confronté ont entraîné des difficultés pour son segment de la construction résidentielle, qui est plus cyclique et donc sujet aux changements de l’économie.

Plus récemment, les économistes ont fait part de leurs inquiétudes concernant les problèmes structurels de l’économie chinoise, tels que la dette, le vieillissement de la population et l’incapacité des jeunes à trouver du travail, ainsi que la crainte croissante d’un « découplage » du reste du monde en raison des tensions avec les États-Unis. atteindre le point d’ébullition.

Plus de 50 promoteurs immobiliers chinois ont fait défaut ou n’ont pas effectué leurs paiements au cours des trois dernières années, selon l’agence de notation Standard and Poor’s.

Rosengren a déclaré que, malgré la faiblesse constatée en Chine, la mobilité électrique s’avère un zone à croissance rapide pour l’entreprise à l’échelle mondiale, notamment en Chine.

« L’une des choses positives, ce sont les véhicules électriques, qui se positionnent également à l’échelle mondiale, comme vous l’avez vu également en Europe aujourd’hui, les voitures chinoises de ce point de vue », a déclaré Rosengren.

« Je pense que c’est l’un des secteurs qui a été bon, qui a eu des effets positifs pour le marché de la robotique. Mais je pense qu’en fait, la partie de la construction immobilière est faible, et ce depuis un certain temps. »

ABB prévoit actuellement une introduction en bourse pour son activité de mobilité électronique, qui a permis de lever 325 millions de francs suisses (370,6 millions de dollars) auprès d’investisseurs dans le cadre d’un placement pré-IPO.

Rosengren a déclaré que la plupart des entreprises et des gouvernements sont « alignés » sur la nécessité de progresser vers un avenir énergétique vert, de sorte que le plafond de la croissance reste élevé.

En Europe, en particulier, la nécessité d’accélérer la transition énergétique a fait l’objet d’une plus grande impulsion en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et des restrictions qui en ont résulté sur l’approvisionnement en gaz naturel du continent.

« La production d’énergie est bien entendu l’un des secteurs qui doivent passer au vert », a déclaré Rosengren.

« Il faut également construire des infrastructures, des infrastructures d’électrification à l’échelle mondiale. Et je pense que c’est ce que nous ressentons aujourd’hui et c’est ce que nous constatons et c’est pourquoi nous voyons un marché encore très fort dans l’électrification et c’est pourquoi c’est important. »

ABB dispose d’une division e-mobilité chargée de développer des solutions de recharge électrique, qui constituent l’épine dorsale de l’industrie des véhicules électriques.

Néanmoins, cette partie de l’activité s’est révélée difficile à mesure que les conditions macroéconomiques se sont détériorées.

Au deuxième trimestre, l’unité de mobilité électronique d’ABB a perdu 67 millions de dollars, que la société a attribués aux « provisions liées aux stocks ainsi qu’aux investissements technologiques déclenchés par le retour à une stratégie de produits plus ciblée pour garantir une position de leader sur le marché ».