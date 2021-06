Le PDG du fournisseur de paie Paychex voit les taux d’embauche augmenter en septembre

Marty Mucci, PDG du prestataire de services de paie Paychex, a déclaré mardi qu’il s’attend à ce que les différents facteurs pesant sur le marché du travail s’atténuent avant le quatrième trimestre.

« Je pense que nous voyons tout cela se réunir vers septembre, et je pense que cela ouvrira vraiment le marché pour permettre aux gens de pouvoir embaucher un peu plus facilement », a-t-il déclaré dans une interview sur « Mad » de CNBC. De l’argent. »

Alors que l’économie américaine continue de se remettre des licenciements massifs pendant les fermetures de Covid-19, un débat s’est développé pour savoir si les allocations de chômage fédérales ont dissuadé les personnes sans emploi de chercher du travail.

Certains États ont mis fin aux paiements fédéraux hebdomadaires de 300 $. Le gouverneur Mike Parson du Missouri, l’un des quatre premiers États à mettre fin aux prestations, a déclaré que le programme fédéral avait « aggravé les problèmes de main-d’œuvre auxquels nous sommes confrontés », The Wall Street Journal signalé Dimanche.

Le New York Times signalé le même jour, cependant, que la réduction des prestations fédérales n’a pas stimulé l’embauche dans le Missouri.

Mucci a déclaré que le rythme d’embauche ne pouvait être imputé à une seule chose.

« Ce que nous entendons de nos clients, c’est vraiment une combinaison de beaucoup de choses qui [are] ce qui rend difficile l’embauche », a-t-il déclaré.

Mucci a déclaré que davantage d’Américains se sentaient en sécurité financière tout au long de l’été, en partie grâce aux paiements de relance versés à la plupart des contribuables et à la forte performance du marché boursier. Les taux de vaccination et les préoccupations concernant la sécurité sanitaire jouent également un rôle, a-t-il ajouté.

Un autre défi pour les familles est que les garderies et les écoles ne fonctionnent pas à des niveaux normaux, a noté Mucci.

« Je pense que les gens disent en ce moment là [are] toutes ces préoccupations que j’ai mentionnées, et quand vous équilibrez le tout, je pense qu’ils attendent « , a déclaré Mucci. » Ils vont en quelque sorte attendre et voir, puis je pense [hiring will] commencer à reprendre en septembre. »