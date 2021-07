Le PDG du détaillant en ligne Poshmark voit un changement de mode alors que les consommateurs «purgent» les placards

Les tendances de la mode évoluent alors que les consommateurs se préparent au monde post-pandémique, a déclaré jeudi à CNBC Manish Chandra, PDG du revendeur en ligne Poshmark.

Les ventes de vêtements pour sortir sont en hausse après environ un an de fermetures.

Pendant ce temps, les achats de vêtements de fitness sont en baisse et la plate-forme de commerce électronique est un canal permettant aux acheteurs et aux vendeurs de « purger » leurs placards, a-t-il déclaré lors d’un entretien en tête-à-tête avec l’animateur de « Mad Money » Jim Cramer.

« Nous assistons certainement à un réel changement dans ce que les gens achètent », a déclaré Chandra.

Poshmark est un marché en ligne qui intègre des éléments de médias sociaux où les acheteurs et les vendeurs peuvent créer des profils pour établir des liens, aimer, commenter et partager des vêtements à vendre dans ce qu’on appelle des « parties chics ».

« Nous commençons en quelque sorte à préparer les gens », a déclaré Chandra.

Alors que l’intérêt pour les activités sociales en personne augmente pendant les mois les plus chauds, les ventes de shorts de bikini et de jeans ont à peu près doublé sur le site de consignation. Et comme de nombreux employeurs rappellent le personnel au bureau après environ un an de travail à distance, les ventes de robes de travail ont augmenté de 30%, a déclaré Chandra.

D’un autre côté, les ventes de pantalons de survêtement et d’autres articles associés à l’entraînement ont ralenti, a-t-il ajouté.

Le site Web axé sur la durabilité, qui ne tient pas d’inventaire, permet aux utilisateurs de recycler ou de vendre leurs vêtements, en redirigeant les articles potentiellement jetés de la décharge.

« D’une certaine manière, c’est une purge gigantesque, mais votre purge a de la valeur pour quelqu’un d’autre », a déclaré Chandra.

Poshmark a commencé à négocier en janvier dans le cadre d’une offre publique à chaud qui valorisait la société à 3 milliards de dollars, soit plus du double de sa valeur en 2019.

L’action a clôturé pour la dernière fois à 39,34 $.