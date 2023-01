Le PDG du Credit Suisse déclare que les sorties ont diminué “de manière très significative” à mesure que la révision progresse

La deuxième plus grande banque de Suisse, le Credit Suisse, est vue ici à côté d’un drapeau suisse au centre-ville de Genève.

“Nous avons établi un plan très clair et nous avons parlé à tous les différents groupes de parties prenantes au cours des trois derniers mois, comme vous vous en doutez”, a-t-il déclaré.

“Les sorties, comme nous l’avons dit, ont diminué de manière très significative, et nous voyons maintenant de l’argent revenir dans différentes parties de l’entreprise”, a déclaré Koerner en marge du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

En novembre, la banque prévoyait une perte de 1,6 milliard de dollars au quatrième trimestre après avoir annoncé une série de mesures pour remédier à la sous-performance persistante de sa banque d’investissement et à une série de défaillances en matière de risque et de conformité. Il a également révélé à l’époque qu’il avait continué à subir d’importantes sorties nettes d’actifs.

Le Credit Suisse a également contacté des dizaines de milliers de clients en Suisse et dans le monde pour obtenir leurs commentaires, a déclaré Koerner.

“Cela a généré un élan très positif, et je pense que c’est un élan qui nous accompagne jusqu’en 2023”, a-t-il ajouté.

“Aucune inquiétude” concernant l’acquisition de Klein

Koerner a confirmé que le départ annoncé de 10% des banquiers d’investissement du Credit Suisse en Europe faisait partie de ses plans annoncés précédemment de supprimer 2700 emplois d’ici 2023 et de réduire les effectifs de 9000 au total d’ici 2025.

Dans le cadre de la refonte, le Credit Suisse va scinder et rebaptiser sa division américaine de banque d’investissement sous le nom de CS First Boston. La nouvelle unité sera dirigée par Michael Klein, ancien membre du conseil d’administration du Credit Suisse. Le Credit Suisse serait sur le point d’acheter la société de conseil en investissement de Klein.

Koerner a insisté sur le fait qu’il n’avait “aucune inquiétude” concernant les conflits d’intérêts, soulignant que la banque pouvait gérer la situation “de la manière la plus professionnelle possible”.

“J’ai vraiment hâte que Michael me rejoigne, car Michael est un excellent banquier, c’est un excellent négociateur et il est très entreprenant, et c’est pourquoi je veux partir avec lui dans un voyage.”

L’investisseur américain Harris Associates a plus que divisé par deux sa participation dans Credit Suisse depuis juin 2022. Koerner a déclaré qu’il ne pouvait pas juger l’entreprise pour son timing, mais “nous aurons certainement des discussions”.