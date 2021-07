Le PDG du centre commercial déclare que le trafic piétonnier est revenu aux niveaux d’avant Covid alors que le commerce de détail évolue

Le trafic piétonnier dans les centres commerciaux de Kimco Realty est revenu aux niveaux d’avant la pandémie, a déclaré jeudi à CNBC le PDG Conor Flynn.

« Le trafic est revenu aux niveaux de 2019, et nous avons maintenant un véritable livre de jeu que nous pouvons suivre grâce à toutes les leçons apprises pendant la pandémie », a déclaré Flynn sur « The Exchange ». « Nous avons lancé le ramassage en bordure de rue et … le centre commercial du dernier kilomètre que nous possédons généralement est ancré dans l’épicerie, et il donne au consommateur la façon dont il veut faire ses achats, l’option qui, à mon avis, est si importante pour les consommateurs d’aujourd’hui. »

Kimco, qui exploite environ 400 centres commerciaux aux États-Unis, a annoncé jeudi de solides bénéfices au deuxième trimestre. Il a posté fonds d’exploitation de 34 cents par action, mieux que les estimations de 31 cents, selon StreetAccount. Les revenus de 289 millions de dollars ont dépassé les prévisions de 272 millions de dollars.

La fiducie de placement immobilier a également relevé ses prévisions pour l’année entière pour les bénéfices et les fonds d’exploitation, affirmant que ses opérations sont revenues aux niveaux d’avant la pandémie plus vite que prévu initialement. Les actions de Kimco ont augmenté de 2,2% jeudi, clôturant à 21,23 $ pièce. Le titre est en hausse de 41,44 % depuis le début de l’année.

Même si le commerce électronique a gagné en popularité, la vente au détail physique a un rôle à jouer dans le paysage commercial, a déclaré Flynn.

« Tout d’un coup, ce commerce de détail du dernier kilomètre est devenu plus précieux pour le détaillant ainsi que pour le consommateur », a déclaré Flynn. « Nous avons vraiment vu une augmentation énorme de notre taux d’occupation ce trimestre principalement grâce aux ancres. »

Le centre commercial a évolué pour servir le client « de la manière qu’il choisit », a-t-il déclaré, avec des options inspirées de Covid comme l’achat en ligne, le ramassage en magasin et en bordure de rue, et une facilité supplémentaire de retours.

Kimco, basée à Jericho, à New York, constate également un vif intérêt pour son espace commercial, a déclaré Flynn.

« Nous sommes dans une bonne position en termes d’offre et de demande. Notre pouvoir de fixation des prix est assez fort … grâce à nos spreads de crédit-bail, et il n’y a vraiment pas de nouvelle offre à l’horizon. Je pense donc que c’est une belle façon de présenter le futur cash. la croissance des flux que nous anticipons », a-t-il déclaré.

Flynn a déclaré que Kimco s’attend à des flux de trésorerie futurs de 33 millions de dollars des contrats de location nouvellement signés, ce qui, selon lui, donne à la société « une belle queue pour l’avenir ». La société a signé 333 baux totalisant 1,8 million de pieds carrés de superficie locative brute au cours du deuxième trimestre.

Flynn a déclaré que le propriétaire du centre commercial constate une forte activité, en particulier dans les magasins d’épicerie, de rénovation et d’articles ménagers tels que TJ Maxx, Burlington et Ross. Kimco a récemment gagné de nouveaux locataires, en particulier avec la montée en puissance des entreprises de commerce électronique cherchant à entrer dans le monde de la brique et du mortier, a-t-il ajouté. L’entreprise exploite le centre commercial de Bellevue, dans l’État de Washington, où une épicerie Amazon Fresh ouvert plus tôt cette année.

« Il y a beaucoup de cette nouvelle demande, et le commerce de détail continue d’évoluer », a déclaré Flynn.