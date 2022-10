Le PDG du 1er groupe, Klaus Bartosch, démissionne

Klaus Bartosch a officiellement démissionné de son poste de PDG et directeur général du groupe australien de santé numérique 1st group.

1st Group exploite le marché des services de santé MyHealth1st.com.au et la plateforme de télésanté Visionflex, qu’elle a acquis au début de cette année.

Dans un communiqué, Bartosch, qui a aidé à co-fonder l’entreprise il y a plus de dix ans, a déclaré que bien que cela ait été une décision difficile, sa démission est “la bonne pour moi personnellement et le bon moment pour l’entreprise d’aller de l’avant sous un nouveau leadership alors qu’il entre dans sa prochaine phase de croissance et de développement. »

“Le conseil d’administration remercie Klaus pour son dévouement et sa passion [in] à la tête du 1er Groupe, ce qu’il fait depuis qu’il a co-fondé l’entreprise. Il a aidé à positionner 1st Group avec une excellente équipe de direction, une clientèle de grande qualité et de nouvelles opportunités de croissance. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses prochaines entreprises », a déclaré le président du 1er groupe, Stephe Wilks.

Josh Mundey, qui a été nommé directeur des revenus en juillet, le remplacera en tant que PDG par intérim jusqu’à ce que le conseil d’administration de la société entreprenne une recherche internationale pour le poste.

“En tant qu’actionnaire et quelqu’un qui est passionné par l’entreprise, je reste disponible pour Josh et l’équipe afin d’assurer une transition en douceur et réussie. Nous avons d’excellents clients et je suis convaincu que ce prochain chapitre pour l’entreprise le verra aller de mieux en mieux. force », a commenté Bartosch.

LA GRANDE TENDANCE

La démission de Bartosch est intervenue il y a plus d’un an depuis qu’il a été réintégré en tant que PDG de la société en juin de l’année dernière. Deux mois auparavant, il avait été remplacé par Louise McElvogue dans le cadre d’une restructuration.