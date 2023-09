Le PDG d’Oracle vante la demande pour les activités cloud après la chute des actions

Dans une interview avec Jim Cramer de CNBC, Safra Catz, PDG d’Oracle, a exposé les activités cloud de l’éditeur de logiciels d’entreprise et a noté que l’entreprise signait des contrats d’un milliard de dollars.

« Pour nous, nous avons tellement de demande que nous continuons à réserver », a déclaré Catz. « En fait, au cours de la première semaine de ce trimestre, nous avons réservé un milliard et demi de plus uniquement en charges de travail d’IA, et nous continuons de remporter toutes les compétitions contre d’autres parce que notre système est bien plus récent. Nous avons accès aux puces et donc, parce que c’est tellement plus récent. C’est beaucoup plus rapide.

Oracle a vu son action chuter de 12%, sa plus forte baisse depuis 2002, après avoir publié la semaine dernière ses résultats du premier trimestre et donné des prévisions plus faibles que prévu pour son deuxième trimestre.

La société a récemment annoncé qu’elle installerait son matériel de base de données dans les centres de données de Microsoft l’unité cloud Azure. Catz a expliqué qu’Oracle a passé une grande partie de l’année dernière à établir les bases de son activité cloud et commence maintenant à remplir les centres de données avec des logiciels qui, selon elle, sont plus récents et plus efficaces que ceux de la concurrence.

« Dans le cloud, le temps, c’est de l’argent », a-t-elle déclaré. « Nous déployons et remplissons simplement ces centres de données et cela coûte très cher. Mais rappelez-vous, nous construisons nos propres ordinateurs. Nous avons tout optimisé, et c’est beaucoup, beaucoup plus rapide. »

Catz a également déclaré que l’acquisition par Oracle de Cerner, une société de logiciels de dossiers médicaux électroniques, générerait des bénéfices sur toute la ligne. Lors d’une récente conférence téléphonique avec des analystes, Catz a déclaré que la « transition accélérée » de Cerner vers le cloud provoquait des « vents contraires à court terme » sur les revenus.

« Nous ne reconnaissons pas une grande partie de ces revenus au départ, mais au fil du temps, c’est là que se situent les plus gros gains », a-t-elle déclaré. « N’oubliez pas que nous ne voulions pas laisser Cerner tel qu’il était. Nous voulions le moderniser, et nous le faisons avec toute la technologie dont nous disposons pour le faire. »