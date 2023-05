Le PDG d’OpenAI témoignera devant le Congrès pour la première fois la semaine prochaine

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, témoignera devant le Congrès pour la première fois la semaine prochaine alors que les législateurs cherchent de toute urgence à comprendre comment réglementer les outils d’intelligence artificielle en évolution rapide.

Altman, dont la société a créé le chatbot d’IA générative ChatGPT, témoignera devant le sous-comité judiciaire du Sénat sur la confidentialité, la technologie et la loi mardi à 10 h, heure de l’Est, selon un communiqué de presse du président du sous-comité, Richard Blumenthal, D-Conn., et membre du classement Josh Hawley, R-Mo.

L’audience, intitulée « Surveillance de l’IA : règles pour l’intelligence artificielle », mettra également en vedette IBM Christina Montgomery, vice-présidente et responsable de la protection de la vie privée et de la confiance, et Gary Marcus, professeur émérite à l’Université de New York.

Il aura lieu le lendemain du jour où Altman aura rejoint les législateurs des deux côtés de l’allée pour un dîner après les votes de lundi, selon une copie de l’invitation obtenue par NBC News. Le représentant Ted Lieu, D-Californie, qui co-organise le dîner, a déclaré à NBC News qu’il était destiné à « éduquer les membres » et que plus de 50 législateurs avaient déjà répondu.

La semaine dernière, Altman a rejoint d’autres PDG de la technologie pour un réunion à la Maison Blanche avec la vice-présidente Kamala Harris pour discuter des risques associés à l’IA.

