Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, annule la menace de cesser les opérations européennes

« pas l’intention de partir. »

Mercredi, Altman s’est entretenu avec des journalistes à Londres et détaillé ses préoccupations à propos de la loi sur l’IA de l’Union européenne, qui devrait être finalisée en 2024, a rapporté le FT.

« Les détails comptent vraiment », aurait déclaré Altman. « Nous essaierons de nous conformer, mais si nous ne pouvons pas nous y conformer, nous cesserons nos activités. »

Initialement, la législation – qui pourrait être la première du genre en ce qui concerne la gouvernance de l’IA – a été rédigée pour les utilisations « à haut risque » de l’IA, telles que l’équipement médical, les décisions d’embauche et de prêt. Maintenant, pendant le boom de l’IA générative, les législateurs ont proposé des règles élargies : les fabricants de grands systèmes et d’outils d’apprentissage automatique comme les grands modèles de langage, le genre qui alimente les chatbots comme ChatGPT d’OpenAI, Bard de Google et plus encore, devraient divulguer le contenu généré par l’IA et publier des résumés de toute information protégée par le droit d’auteur utilisée comme données de formation pour leurs systèmes.

OpenAI suscité des critiques pour ne pas avoir divulgué les méthodes ou les données de formation pour GPT-4, l’un des modèles derrière ChatGPT, après sa sortie.

« Le projet actuel de loi sur l’IA de l’UE serait sur-réglementé, mais nous avons entendu dire qu’il allait être retiré », a déclaré Altman mercredi à Londres, selon Reuters. « Ils en parlent encore. »

Législateurs a déclaré à Reuters le projet n’était pas à débattre et Dragos Tudorache, un membre roumain du Parlement européen, a déclaré qu’il « ne voit aucune dilution se produire de si tôt ».

Moins de 48 heures après ses premiers commentaires sur la possibilité de cesser ses activités, Altman tweeté à propos d’une « semaine très productive de conversations en Europe sur la meilleure façon de réglementer l’IA », ajoutant que l’équipe OpenAI est « excitée de continuer à opérer ici et n’a bien sûr pas l’intention de partir ».

La proposition la plus récente de loi sur l’IA de l’UE sera négociée entre la Commission européenne et les États membres au cours de l’année à venir, a rapporté le FT.

