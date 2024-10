Le PDG d’OpenAI qualifie le rapport GPT-5 Orion de « fausses nouvelles hors de contrôle »

Rejoignez nos newsletters quotidiennes et hebdomadaires pour les dernières mises à jour et du contenu exclusif sur la couverture de l’IA de pointe. Apprendre encore plus

Le bord Hier soir, j’ai publié un rapport exclusif et apparemment bien documenté (c’est génial à mon avis, lis-le ici) des journalistes Kylie Robison et Tom Warren déclarant qu’OpenAI prévoit de lancer un autre nouveau modèle d’IA frontière, nommé Orion – qui peut ou non être GPT-5 – d’ici décembre.

Pourtant, deux heures après la mise en ligne de l’article, Sam Altman, co-fondateur et PDG d’OpenAI, s’est lancé dans X de répondre en répondant directement au partage de l’article de Robison, en écrivant « de fausses nouvelles hors de contrôle ».

Altman n’a pas beaucoup développé depuis ce que j’ai vu, et la réponse n’est notamment pas exactement un déni direct de ces affirmations – il n’a pas écrit « Non » ou « c’est faux », et encore moins décrit quelle partie de l’article détaillé est faux : OpenAI ne travaille-t-il pas sur un nouveau modèle frontière appelé Orion ? Cela contredirait rapports préalables des points de vente, y compris Les informations qu’il fait un tel effort en interne – ce qu’à ma connaissance, OpenAI n’a jamais nié directement. N’est-il pas prévu de sortir plus tard cette année ?

Mais il s’agit clairement d’une tentative de remettre en question les informations telles qu’elles sont.

C’est un quasi-déni intéressant compte tenu de la précision avec laquelle Le bord Le rapport note des détails spécifiques sur les plans de sortie supposés d’Orion et le fait qu’il semble être destiné aux clients d’entreprise et qu’il ne serait peut-être servi que via une interface de programmation d’application (API) dans un premier temps :

« Contrairement à la sortie des deux derniers modèles d’OpenAI, GPT-4o et o1Orion ne sera pas initialement largement diffusé via ChatGPT. Au lieu de cela, OpenAI prévoit d’accorder d’abord l’accès aux entreprises avec lesquelles elle travaille en étroite collaboration afin qu’elles puissent créer leurs propres produits et fonctionnalités, selon une source proche du projet.

Une autre source raconte à The Verge que les ingénieurs de Microsoft – le principal partenaire d’OpenAI pour le déploiement de modèles d’IA – se préparent à héberger Orion sur Azure dès novembre. Bien qu’Orion soit considéré au sein d’OpenAI comme le successeur de GPT-4, il n’est pas clair si la société l’appellera GPT-5 en externe.«

La dernière version d’OpenAI d’un nouveau modèle frontière – o1 preview et o1-mini – a eu lieu début septembre, il y a un peu plus d’un mois. Pourtant, la réception plus large de ces grands modèles de langage (LLM) a été largement atténuée, en partie parce qu’ils sont coûteux à exploiter à la fois pour l’entreprise et les développeurs, et également parce qu’ils reposent sur une nouvelle architecture de « raisonnement » et sont plus limités dans de nombreux domaines. bien plus que la famille de modèles GPT d’OpenAI, incapable pour le moment d’accepter les téléchargements de fichiers ou de générer et analyser des images.

Un nouveau modèle frontalier aiderait OpenAI à capter à nouveau l’attention de ses concurrents, notamment Anthropic, qui a dévoilé cette semaine un nouveau mode agent prometteur appelé « Utilisation de l’ordinateur » et une nouvelle version de sa famille de LLM Claude. OpenAI n’est pas présent

Que OpenAI finisse par publier un nouveau modèle frontière plus tard cette année ou non, nous le suivrons de près. Pour l’instant, il semble que les fans de l’entreprise et de ses modèles ne devraient pas trop espérer.