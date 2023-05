Le PDG d’OpenAI courtise les législateurs avant le premier témoignage devant le Congrès

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, s’est entretenu avec une foule engagée d’environ 60 législateurs lors d’un dîner lundi sur la technologie artificielle avancée que son entreprise produit et les défis de sa réglementation.

La vaste discussion qui a duré environ deux heures a précédé le premier témoignage d’Altman devant le Congrès lors d’une audience du sous-comité judiciaire du Sénat sur la confidentialité et la technologie mardi. IBM La responsable de la confidentialité et de la confiance Christina Montgomery et le professeur émérite de l’Université de New York Gary Marcus témoigneront également à l’audience, qui porte sur Surveillance de l’IA.

La discussion du dîner arrive à un moment de pointe pour l’IA, qui a parfaitement capté la fascination du Congrès. Mardi, en même temps que la réunion où Altman témoignera, la commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales organise une audience distincte sur l’intelligence artificielle au sein du gouvernement. Et mercredi, le sous-comité judiciaire de la Chambre sur les tribunaux, la propriété intellectuelle et Internet tiendra une nouvelle audience axée sur l’IA et le droit d’auteur.

Environ une demi-douzaine de membres qui ont parlé avec CNBC en dehors du dîner à Capitol Hill ont décrit une discussion large et informative avec Altman qui a couvert les nombreuses craintes et espoirs d’opportunités qui accompagnent l’IA.

Altman a reçu des éloges de plusieurs membres.

« J’ai pensé que c’était fantastique », a déclaré le représentant Ted Lieu, D-Californie, vice-président du House Democratic Caucus qui a co-organisé le dîner avec le vice-président de la conférence GOP Mike Johnson, R-La. « Il n’est pas facile de garder les membres du Congrès captivés pendant près de deux heures. Sam Altman a donc été très instructif et a fourni beaucoup d’informations. »

« Il a fait des démonstrations fascinantes en temps réel », a déclaré Johnson. « Je pense que cela a étonné beaucoup de membres. Et il n’y avait qu’une foule debout là-dedans. »

L’une des manifestations, a déclaré Johnson, consistait à demander à ChatGPT, le chatbot d’IA génératif d’OpenAI, de rédiger un projet de loi consacrant un bureau de poste à Lieu. Après, il lui a fait écrire un discours pour que Johnson prononce en présentant le projet de loi à la Chambre.

« C’était un beau discours », a plaisanté Lieu.

« Cela nous a aussi un peu effrayés », a déclaré Johnson.

La représentante Haley Stevens, D-Mich., A déclaré qu’en dépit d’être dans son troisième mandat au Congrès, elle n’était « jamais allée à une réunion comme celle-ci », et a félicité Lieu et Johnson pour avoir réuni « un échantillon représentatif de l’ensemble de notre Congrès ». pour s’engager dans un sujet qui transforme notre monde. »

La représentante Anna Eshoo, D-Californie, qui copréside le Congressional AI Caucus, a qualifié Altman de très « prochain » et « merveilleux d’avoir une conversation réfléchie ».

« Il ne fait aucun doute qu’il retire quoi que ce soit », a-t-elle déclaré, ajoutant que les législateurs avaient des questions très réfléchies à poser.

Eshoo a déclaré qu’elle avait invité Altman à parler au caucus, mais que le président Kevin McCarthy, R-Californie, et le chef de la minorité Hakeem Jeffries, DN.Y., avaient insisté pour qu’il soit ouvert à toute la chambre. Eshoo a déclaré qu’elle se félicitait de cette opportunité.

« Vous devez comprendre quelque chose avant de pouvoir l’accepter ou le rejeter », a déclaré Eshoo. « Mais alors, c’est comme mettre des chaussettes sur une pieuvre, parce que ça couvre tout. »

L’un de ces tentacules a à voir avec la loi sur le droit d’auteur, une chose à laquelle le président du sous-comité judiciaire de la Chambre sur la propriété intellectuelle, Darrell Issa, R-Calif., a beaucoup réfléchi.

Issa a déclaré qu’il était « très intéressé à fournir assez rapidement des directives supplémentaires au bureau du droit d’auteur », ajoutant que même si le contenu entièrement généré par l’IA ne peut pas être couvert par le droit d’auteur, il doit y avoir des indications sur le moment où le matériel créé avec l’aide de L’IA peut être protégée par le droit d’auteur.

Quant à Altman, Issa a déclaré qu’en général, « Il a clairement indiqué que cela ne peut pas aller de l’avant sans une action législative et réglementaire, et en même temps, il serait néfaste de couper l’élan. C’est donc, comment faire vous développez des garde-corps sans les balayer latéralement ni les retirer de la route ? »

Le représentant Jay Obernolte, R-Californie, titulaire d’un diplôme d’études supérieures en intelligence artificielle et membre du caucus du Congrès sur l’IA, a déclaré avoir discuté avec Altman de la possibilité de réglementer les précurseurs de la technologie, un peu comme cela se fait avec les matières premières nécessaires. fabriquer des armes nucléaires. Obernolte a suggéré que cela pourrait prendre la forme d’un registre international qui garderait une trace des entités disposant de suffisamment de puissance de calcul pour créer une IA avancée.

Le représentant Ro Khanna, D-Californie, dont le district s’étend sur une partie de la Silicon Valley, a déclaré qu’Altman avait fait deux remarques importantes aux membres dans la salle.

« La première est que l’IA est un outil, pas une créature », a-t-il déclaré. « C’est quelque chose qui va aider les êtres humains et non remplacer les êtres humains. Deuxièmement, cela va faire des tâches, pas des emplois. C’est quelque chose qui va aider les gens avec les emplois qu’ils ont, pas déplacer ces emplois. Et donc je pense cela a été une conversation sobre qui aide les membres à comprendre ce que fait réellement l’outil et aide à réfuter une partie du battage médiatique. »

Toujours. il y a des questions sans réponse sur les vastes capacités de l’IA, où le Congrès devrait intervenir, et sur l’approche d’OpenAI pour exploiter la technologie. Par exemple, certains experts ont critiqué l’entreprise pour choisir d’être moins ouvert sur ce qui s’est passé dans la fabrication de son dernier grand modèle de langage, GPT-4, quelque chose que ses dirigeants ont défendu comme une décision importante en matière de concurrence et de sécurité.

Khanna a déclaré que la question de l’ouverture du modèle était quelque chose dont il avait déjà discuté avec Altman, mais pas lors du dîner de lundi.

« Le défi et la valeur que nous devons envisager est la valeur d’avoir ce soit open source afin que d’autres non-titulaires puissent participer », a déclaré Khanna. « Mais le danger de l’open source est qu’ils pourraient tomber entre de mauvaises mains. Et il y a un compromis entre cela. »

