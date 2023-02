Le PDG d’OpenAI cherche “au-delà” de la recherche de l’avenir de ChatGPT

Les systèmes d’intelligence artificielle pourraient un jour rivaliser avec la recherche Google, mais ce n’est pas ce qui excite le PDG d’OpenAI, Sam Altman. Dans un entretien avec Forbes publié vendredi, Altman, dont la société fabrique le bot AI ChatGPT, a déclaré qu’il était intéressé par ce qui va “bien au-delà” de la recherche.

“Ce qui me passionne pour ces modèles”, a déclaré Altman à Forbes, “c’est que ce n’est pas comme, ‘Oh, comment remplacez-vous l’expérience d’aller sur le Web et de taper une requête de recherche’, mais ‘Quoi faisons-nous qui est totalement différent et bien plus cool ? »

OpenAI a ouvert son système de chatbot au public en novembre. Quelques jours après le lancement de ChatGPT, l’outil a dépassé le million d’utilisateurs. ChatGPT fonctionne en demandant à une personne d’insérer une invite ou de lui poser une question, puis il répond avec une réponse. Ses réponses sont construites à partir de grands volumes de données récoltées sur Internet.

Certains ont suggéré que des outils d’IA comme ChatGPT pourrait éventuellement remplacer les outils des moteurs de recherche comme Google. Cependant, Google utilise déjà largement l’IA dans la recherche. Jeudi, le géant de la technologie l’a dit prévoit de sortir son propre chatbot IA dans les prochaines semaines.

En janvier, Microsoft a prolongé son partenariat avec OpenAI avec un investissement de plusieurs milliards de dollars. Microsoft a déclaré qu’il prévoyait d’utiliser les modèles d’OpenAI dans ses produits grand public et d’entreprise.

Dans l’interview avec Forbes, Altman a loué les capacités de ChatGPT, comme sa capacité à résumer de longs articles et e-mails ou à aider à déboguer du code complexe. Il a également fait part de ses inquiétudes concernant certains des aspects les plus dangereux des outils d’IA.

“J’ai certainement observé avec une grande inquiétude la génération du porno de vengeance qui se produit avec les générateurs d’images open source”, a déclaré Altman à Forbes. “Je pense que cela cause des dommages énormes et prévisibles.”

