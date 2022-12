Le PDG d’Ola impressionné par la façon dont cet homme d’Odisha a utilisé un scooter électrique pour commenter le cricket en direct

Les scooters électriques d’Ola ont fait l’actualité, la société annonçant la mise à jour MoveOS 3. Du transport durable à un spectacle de lumière époustouflant synchronisé avec la musique que vous jouez ; le véhicule électrique a de multiples fonctionnalités et usages. Cependant, un homme d’Odisha a trouvé un moyen de rendre le scooter utile pour des commentaires rapides et bruyants sur les matchs de cricket ! Même le co-fondateur d’Ola Electric a été émerveillé par l’utilisation ingénieuse des fonctionnalités du scooter électrique Ola.

Un utilisateur de Twitter a posté une vidéo intéressante d’un homme utilisant le haut-parleur d’un scooter électrique pour amplifier le son de son commentaire en direct sur un match de cricket se déroulant à quelques mètres de là. La vidéo montre l’homme parlant dans le haut-parleur de son téléphone, qui semble avoir une connexion sans fil avec le scooter Ola. Le haut-parleur du véhicule amplifie sa voix. Il y a un fort écho puisque le micro de son téléphone capte le son du haut-parleur du scooter. La légende disait “Annonce d’un match de cricket sur le haut-parleur du scooter électrique Ola”. Selon le tweet, l’incident a eu lieu à Cuttack à Odisha.

La vidéo a attiré l’attention du co-fondateur d’Ola Cabs et d’Ola Electric, Bhavish Aggarwal, qui y a répondu en la qualifiant d’utilisation la plus “créative” du véhicule.

Les utilisateurs des médias sociaux sont amusés par la créativité de l’individu dans la vidéo. Un utilisateur a écrit : “L’ingéniosité des amateurs de cricket et des propriétaires d’Ola n’a pas de limites !” tandis qu’un autre a plaisanté, “sera très utile pendant la rage au volant” !

Un utilisateur pensait que même les fabricants du scooter n’auraient pas imaginé une utilisation aussi créative de leur véhicule. Un tweet de citation de Bhavish Aggarwal présentant la vidéo suggère que cela pourrait même être vrai !

Ola Electric a récemment lancé la troisième mise à jour de son logiciel MoveOS. La mise à jour, qui servira plus d’un million de clients à travers l’Inde, propose des mises à jour de performances pour le scooter électrique et plus de 50 nouvelles fonctionnalités. Ola a affirmé qu’il s’agissait de la plus grande mise à jour en direct (OTA) parmi les fabricants de deux-roues en Inde.

